Nach dem Tod der Queen ändert sich die britische Nationalhymne

Mehr als 70 Jahre sangen die Briten voller Inbrunst "God save the Queen". Durch den Tod der Königin hat sich der Text der Nationalhymne verändert.

09.09.2022 | Stand: 14:09 Uhr

England oder Italien - im internationalen Fußball gibt es zwei Hymnen, die vor Länderspielen selbst von neutralen Zuschauerinnen und Zuschauern in Europa besonders inbrünstig gesungen werden. Fans der „Squadra Azzurra“ werden auch weiterhin lauthals die Nationalhymne „Il Canto degli Italiani“ schmettern können. Anhänger der „Three Lions“ müssen ihren Text nach dem Tod der Queen hingegen anpassen.

Ab sofort heißt es nicht mehr "God save the Queen" (Gott schütze die Königin), sondern „God save the King“ (Gott schütze den König). Die weibliche Form wird auch in den anderen Liedzeilen durch die männliche Variante ersetzt.

Der Text der Hymne richtet sich danach, ob es eine Königin oder einen König gibt. Seit 1952 gab es mit der Majestät Elizabeth II. eine Frau an der Spitze. Mit ihrem 73-jährigen Sohn Charles III. auf dem Thron wird künftig „God save the King“ gesungen. Zuletzt war zu Ehren von König George IV. diese Version aktuell. Er war der König, bevor Elizabeth II. gekrönt 1952 wurde.

Nicht nur der Text der Nationalhymne aus dem Jahr 1745 ändert sich für Britinnen und Briten. Auch Geldscheine und Briefmarken müssen wohl neu gedruckt werden. Die Helme der britischen Polizisten werden ausgewechselt. Sie trugen bisher das Bildnis der Queen.

Nicht nur der Text der Nationalhymne ändert sich

Tausende Briefkästen der Royal Mail werden ebenfalls optisch verändert. Mehr als 100.000 dieser Briefkästen stehen im Vereinigten Königreich. „CRIII“ soll dort statt bisher „ERII“, dem Kürzel für Elizabeth Regina II., auf den Boxen stehen.

