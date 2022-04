Drittes Kind mit 40: Britney Spears ist schwanger

Britney Spears ist schwanger und erwartet ihr drittes Kind. Ihr erstes mit Sam Asghari, zwei hat sie mit Kevin Federline. Für sie geht ein Traum in Erfüllung.

12.04.2022 | Stand: 19:18 Uhr

Es war ihr großer Wunsch, nun scheint er in Erfüllung zu gehen: Britney Spears ist schwanger und erwartet ihr drittes Kind. Das erklärte der Popstar auf Instagram beinahe beiläufig in einem unscheinbaren Post. Demnach habe sie Zweifel gehabt und einen Schwangerschaftstest gemacht. "Und nun ... ich bekomme ein Baby!", schrieb sie.

Britney Spears schwanger: Sie will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen

Spears erzählte sogar, dass ihr Bauch so schnell wachse, dass sie sich vorstellen könnte, dass es mehr als ein Baby sei. Sie gibt außerdem an, sich demnächst nicht mehr so häufig in der Öffentlichkeit zu zeigen: "Ich werde mich offensichtlich nicht mehr so oft im Freien zeigen, weil die Paparazzi ihren Moneyshot von mir bekommen wollen." Für die 40-Jährige ist Ruhe von dem öffentlichen Leben wohl besonders wichtig, da sie in den beiden vorangegangenen Schwangerschaften Depressionen hatte.

Auf Instagram gratulieren Spears zahlreiche Stars wie Paris Hilton, die schreibt: "Herzlichen Glückwunsch, Schwester!! Ich freue mich so für dich und liebe dich!!!" Spears ist mit dem 28 Jahre alten Sam Asghari liiert. Nach eigenen Angaben hatte sie sich mit ihm schon länger ein Kind gewünscht. Allerdings wurde sie von ihrem Vater, der ihr langjähriger Vormund war, offenbar daran gehindert, eine Spirale entfernen zu lassen, die zur Schwangerschaftsverhütung diente.

Vormundschaft von Vater Jamie Spears für Spears ist beendet

Vater Jamie Spears hatte vorübergehend die Vormundschaft für seine Tochter übernommen, nachdem diese wegen psychischer Probleme in eine Klinik zwangseingewiesen wurde. Auch die Entmündigung folgte. Im letzten Jahr war es zu einer emotionalen und dramatischen Gerichtsverhandlung gekommen, bei der ein Gericht in Los Angeles die Vormundschaft für beendet erklärte.

Spears hat bereits zwei Kinder, Sean und Jayden James, mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline. Mit Fitnesstrainer Asghari wäre es der erste gemeinsame Nachwuchs.

