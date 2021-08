Bryan Adams fotografiert Stars für Pirelli-Kalender 2022

In Los Angeles und auf Capri fotografiert Sänger Bryan Adams Stars wie Cher oder Rita Ora für den neuen Pirelli-Kalender - unter einem besonderen Motto.

Pop-Ikone Cher (75), Rocker Iggy Pop (74) und Sängerin Rita Ora (30): Bilder prominenter Musikerinnen und Musiker zieren die 2022er Ausgabe des sagenumwobenen Pirelli-Kalenders.

Fotograf ist der Sänger Bryan Adams (61), der seine Kolleginnen und Kollegen in Los Angeles und auf der italienischen Insel Capri ins rechte Licht rückte.

Adams wählt "On The Road" als Titel für den Pirelli-Kalender

Gemeinsam mit dem italienischen Reifenhersteller hat der Kanadier einen entsprechenden Titel gewählt: "On The Road" (Unterwegs). "On the road bin ich seit 45 Jahren, denn das Leben eines Musikers besteht aus Straßen, Reisen, Warten in Hotels, Stunden hinter der Bühne", wurde Adams zitiert.

Entsprechende Motive finden sich nun in dem Kalender. So sitzt die Britin Rita Ora auf einem Autositz, US-Rapperin Saweetie (28) hält ihren Pass in die Kamera, und Cher posiert in einem Umkleideraum.

Pirelli-Kalender seit 1964

Der Kalender existiert seit 1964. Die Idee hatte die britische Tochter des Reifenkonzerns, um den Absatz anzukurbeln. Jahrelang galten die Fotos als Inbegriff der Aktfotografie. Inzwischen hat er sich jedoch weitgehend weg von der erotischen Darstellung entwickelt. Für 2021 war wegen der Coronavirus-Pandemie kein Kalender erschienen.

