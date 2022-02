Bublés Frau Luisana Lopilato mit Babybauch

Gleich zwei erfreuliche Nachrichten aus dem Hause Bublé: Ein neues Musikvideo und die Frau des kanadischen Musikers mit mutmaßlichem Babybauch. Ist Kind Nummer vier unterwegs?

Der kanadische Sänger Michael Bublé (46) und seine Frau Luisana Lopilato (34) liefern Fans Anlass für Spekulationen über ein weiteres Baby des Paars.

In einer Vorschau zu Bublés neuem Musikvideo "I'll Never Not Love You" ist Lopilato mit einem deutlich gerundeten Babybauch zu sehen. Der Videoschnipsel wurde am Montag (Ortszeit) von "TMZ" veröffentlicht.

Wie in dem Ausschnitt zu erkennen ist, spielt Bublés neues Musikvideo in einem Supermarkt. Zunächst ist zu sehen, wie der Sänger an der Kasse in einem Tagtraum versinkt. Lopilato weckt ihn schließlich, und mit den drei gemeinsamen Kindern verlässt das Paar den Laden. Die Kamera ist dabei geradewegs auf Lopilatos Bauch gerichtet. Auf seinem Twitter-Account kündigte Bublé an, das vollständige Musikvideo solle am Dienstag erscheinen.

I can't wait for you to see this video! Join the global premiere of the "I'll Never Not Love You" music video tomorrow at 7AM PT on @youtube. pic.twitter.com/uZkd5v1GCm — Michael Bublé (@MichaelBuble) February 21, 2022

Der Sänger und die argentinische Schauspelerin sind seit 2011 verheiratet. Sie haben bereits zwei Söhne im Alter von acht und sechs Jahren sowie eine dreijährige Tochter.

