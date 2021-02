Buckingham-Palast: Prinz Harry und Meghan erklären finalen Rückzug

Am 19. Mai 2018 heiraten sie in Windsor Castle. Prinz Harry steht an sechster Stelle der Thronfolge. Meghan ist die zweite US-Amerikanerin und die erste Afro-Amerikanerin, die in die britische Familie einheiratet. Es ist ihre zweite Hochzeit - bis 2013 war Meghan mit dem Filmproduzenten Trevor Engelson verheiratet. Zur Hochzeit erhalten sie die Höflichkeitstitel Herzog und Herzogin von Sussex.