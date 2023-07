Bußgeldkatalog Schweiz: Diese Strafen drohen, wenn man geblitzt wird

Ein Blick in den Bußgeldkatalog der Schweiz zeigt: Autofahrer tun gut daran, dort nicht zu schnell zu fahren. Welche Strafen drohen, wenn man geblitzt wird?

11.07.2023 | Stand: 10:23 Uhr

Autofahren in der Schweiz kann sehr teuer werden. Denn der Bußgeldkatalog unseres Nachbarlandes sieht vergleichsweise hohe Strafen vor, wenn man zu schnell fährt und geblitzt wird, sich nicht anschnallt oder mit dem Handy am Steuer ertappt wird. Bleibt die Frage: Was passiert, wenn ich einen Strafzettel aus der Schweiz nicht zahle? Hier der Überblick zu Bußgeldern in der Schweiz, Regeln am Steuer und das Tempolimit in der Schweiz.

Welches Tempolimit gilt in der Schweiz?

innerorts: Tempo 50

außerorts: Tempo 80

Schnellstraßen: Tempo 100

Autobahn 120

Bußgeldkatalog: Wie viel kostet es, in der Schweiz geblitzt zu werden?

Innerorts

1-5 km/h zu schnell: 40 CHF

6-10 km/h zu schnell: 120 CHF

11-15 km/h zu schnell: 250 CHF

16-20 km/h zu schnell: höhere Geldbuße und Verwarnung*

21-24 km/h zu schnell: 1 Monat Führerscheinentzug (= Fahrverbot in der Schweiz)

über 25 km/h zu schnell: 3 Monate Führerscheinentzug (= Fahrverbot in der Schweiz)

Außerorts

1-5 km/h zu schnell: 40 CHF

6-10 km/h zu schnell: 100 CHF

11-15 km/h zu schnell: 160 CHF

16-20 km/h zu schnell: 240 CHF

21-25 km/h zu schnell: höhere Geldbuße und Verwarnung*

26-29 km/h zu schnell: 1 Monat Führerscheinentzug (= Fahrverbot in der Schweiz)

mehr als 30 km/h zu schnell: 3 Monate Führerscheinentzug (= Fahrverbot in der Schweiz)

Autobahn

1-5 km/h zu schnell: 20 CHF

6-10 km/h zu schnell: 60 CHF

11-15 km/h zu schnell: 120 CHF

16-20 km/h zu schnell: 180 CHF

21-25 km/h zu schnell: 260 CHF

26-30 km/h zu schnell: höhere Geldbuße und Verwarnung*

31-34 Km/h zu schnell: 1 Monat Führerscheinentzug (= Fahrverbot in der Schweiz)

über 35 km/h zu schnell: 3 Monate Führerscheinentzug (= Fahrverbot in der Schweiz)

*Eine Verwarnung ist laut Schweizer Eidgenossenschaft so etwas wie eine Gelbe Karte: Wird man innerhalb von zwei Jahren ein zweites Mal bei zu schnellem Fahren erwischt, verliert man seinen Führerschein.

Hinweis zum Wechselkurs: Ein Schweizer Franken (CHF) entspricht in etwa einem Euro.

(Quelle: Bußgeldkatalog Schweiz)

Wer gilt in der Schweiz als Raser? Welche Strafen drohen?

Als Raser gilt in der Schweiz, wer

innerorts mindestens 40 km/h zu schnell fährt

außerorts mindestens 60 km/h zu schnell fährt

auf der Autobahn mindestens 80 km/h zu schnell fährt.

Raser müssen mit einer sehr hohen Geldstrafe und mit einer Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren rechnen. Sie verlieren für mindestens zwei Jahre die Fahrerlaubnis in der Schweiz. Außerdem kann ihr Auto eingezogen und verkauft oder verschrottet werden.

Was passiert, wenn ich einen Strafzettel aus der Schweiz nicht bezahle?

Bußgelder werden in der Schweiz oft direkt vor Ort kassiert. Das hat einen guten Grund: Da es zwischen dem Nicht-EU-Land Schweiz und Deutschland kein entsprechendes Abkommen gibt, werden Knöllchen aus der Schweiz in Deutschland nicht vollstreckt. Es passiert also faktisch nichts, wenn man nicht bezahlt. Vergessen sind die Bußgelder allerdings nicht. Das kann problematisch werden, wenn man später einmal wieder in die Schweiz einreisen will. Am Grenzübergang oder bei einer Kontrolle kann es dann richtig Ärger geben.

Darf mir in der Schweiz der deutsche Führerschein entzogen werden?

Nein, aufgrund des sogenannten Territorialprinzips dürfen die Schweizer Behörden keine ausländischen Führerscheine einziehen. Aber sie können einen ausländischen Führerschein aberkennen - das ist gleichbedeutend mit einem Fahrverbot in der Schweiz.

Strafen und Geldbußen in der Schweiz: Welche Verkehrsregeln sind noch wichtig?

Strafe beim Fahren ohne Vignette in der Schweiz

Welche Strafe draht beim Fahren ohne Vignette in der Schweiz?

In der Schweiz gilt Vignetten-Pflicht. Wer ohne erwischt wird, zahlt 200 CHF Busse - und muss die Vignette für 40 CHF kaufen.

Was kostet Fahren ohne Licht in der Schweiz?

Autos, Lkw und Motorräder müssen in der Schweiz auch tagsüber mit Licht fahren. Wer ohne Licht fährt, muss mit einer Busse von 40 CHF rechnen.

Was kostet Handy am Steuer in der Schweiz?

Wer ohne Freisprecheinrichtung während der Autofahrt telefoniert, muss in der Schweiz mit 100 CHF Bußgeld rechnen.

Bei Rot über die Ampel: Was kostet das in der Schweiz?

Laut ADAC kostet ein Rotlichtverstoß 250 Euro.

