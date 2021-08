Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts stirbt mit 80 Jahren

Charlie Watts, Schlagzeuger der Band The Rolling Stones, ist am 24. August 2021 im Alter von 80 Jahren gestorben. Der 1941 in London geborene Drummer starb im Kreis seiner Familie, teilte sein Sprecher mit. Wegen Operationen hatte Watts seine Teilnahme an der US-Tour der Rolling Stones im September 2021 abgesagt. Auf dem Foto ist Charlie Watts beim Konzert auf dem Flugplatz Letnany in Prag im Juli 2018 zu sehen.