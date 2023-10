Checkpoint Charlie: Vom Niedergang eines geschichtsträchtigen Ortes

Millionen Touristen besuchen den Checkpoint Charlie. Sie kommen an einen Ort, dessen Legende heller strahlt als die schmuddelige Wirklichkeit.

Von Christian Grimm

04.10.2023 | Stand: 15:12 Uhr

Panzer richten ihre Kanonen aufeinander, Soldaten spähen durch Ferngläser, nur getrennt durch steinernes Sperrwerk. Amerikaner gegen Russen, Kapitalismus gegen Sozialismus: Eine gespannte Szenerie in Schwarz-Weiß baut sich in den Köpfen auf, wenn der Name Checkpoint Charlie fällt. Durch diese Szenerie laufen Kennedy und Chruschtschow, Willy Brandt und Walter Ulbricht . Das Schicksal der Welt stand an jenem Berliner Grenzübergang auf Messers Schneide, es hätte zum Dritten Weltkrieg kommen können. Der Checkpoint Charlie ist eine Legende der einst geteilten Stadt, in der sich Berlin-West und Berlin-Ost gegenüberstanden und belauerten.

