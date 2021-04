Ex-Vizeweltmeister Metzelder legt im Kinderpornografie-Prozess ein Teilgeständnis ab

Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder muss in Düsseldorf auf die Anklagebank - unter anderem wegen Verdachts auf Besitz von Kinder- und Jugendpornografie.

29.04.2021 | Stand: 13:22 Uhr

Update, 13.22 Uhr: Fußball-Vizeweltmeister Christoph Metzelder hat vor dem Amtsgericht Düsseldorf ein Teilgeständnis abgelegt. Der 40-Jährige räumte am Donnerstag die Weiterleitung von 18 kinder- und jugendpornografischen Dateien ein. Den Besitz von nahezu 300 Dateien wie angeklagt, gestand er nicht. "Ich akzeptiere die Strafe und bitte die Opfer sexueller Gewalt um Vergebung. Ich werde den Rest meine Lebens mit dieser Schuld als Teil der Gesellschaft leben müssen", sagte Metzelder.

Das Amtsgericht hatte für den Fall eines Geständnisses eine Haftstrafe zwischen zehn und zwölf Monaten auf Bewährung in Aussicht gestellt. Es hatte betont, dass der frühere Fußball-Nationalspieler bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens als unschuldig gilt.

Update, 9.30 Uhr: Fußball-Vizeweltmeister Christoph Metzelder ist am Donnerstag am Düsseldorfer Justizzentrum eingetroffen. Der 40-Jährige muss sich dort vor dem Amtsgericht verantworten. Er ist angeklagt, weil er Kinder- und Jugendpornografie besessen und insgesamt 29 Dateien an 3 Frauen weitergeleitet haben soll.

Das Amtsgericht hat betont, dass der 40-Jährige bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens als unschuldig gilt. Er selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Christoph Metzelder steht wegen Kinderpornografie vor Gericht

Fußball-Vizeweltmeister Christoph Metzelder (40) muss sich an diesem Donnerstag in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Er ist angeklagt, weil er Kinder- und Jugendpornografie besessen und insgesamt 29 Dateien an drei Frauen weitergeleitet haben soll. Das Amtsgericht hat betont, dass der 40-Jährige bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens als unschuldig gilt. Er selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Die Vorwürfe gegen Metzelder waren im September 2019 bekannt geworden. Vor wenigen Tagen hatte sein Verteidiger Ulrich Sommer öffentlich Stellung genommen: "Er weiß, was er gemacht hat. Er weiß auch, dass man das als Fehler bezeichnen kann", sagte Sommer in einem TV-Interview.

Christoph Metzelder ist inzwischen in Therapie

"Irgendwann gibt es diesen Kick auch mit Dingen, die man tunlichst nicht angefasst haben sollte", so Sommer, der auch bestätigte, dass Metzelder inzwischen in Therapie sei. Dabei gehe es "um Sexualität und Umgang mit Frauen".

Die Staatsanwaltschaft wird in dem Prozess vermutlich ohne die Hauptbelastungszeugin auskommen müssen. Gegen die Hamburgerin, die eine Affäre mit Metzelder gehabt haben soll, war ein Strafbefehl in Höhe von 1000 Euro erlassen worden, gegen den sie Einspruch eingelegt hat.

Zeugin im Metzelder-Prozess darf Aussage verweigern

Der Hamburger Anwalt der Frau hatte den Vorwurf zurückgewiesen, seine Mandantin sei eine Provokateurin, die Metzelder in eine Falle gelockt habe: "Das Verhalten meiner Mandantin hat mit Provokation nichts zu tun. Metzelder hat das Gespräch auf sexuelle Fantasien mit Minderjährigen gelenkt. Sie hat das Notwendige getan, um Straftaten gegen Kinder zu verhüten. Das verlangt viel Mut", sagte er auf dpa-Anfrage.

Da das Verfahren gegen sie in Hamburg noch nicht abgeschlossen ist, darf sie die Aussage verweigern. Unklar ist auch, ob Metzelders Handy als Beweismittel verwertet werden kann. 297 strafbare Dateien sollen auf dem Mobiltelefon entdeckt worden sein.

Anfang September 2019 hatten Ermittler Ex-Nationalspieler Metzelder beim Fußballlehrer-Lehrgang des DFB in Hennef abgepasst. Sein Zimmer dort und die Düsseldorfer Wohnung Metzelders wurden durchsucht. Das Düsseldorfer Amtsgericht hat für den Fall bis zum 10. Mai drei Verhandlungstage angesetzt. Richterin in dem Prozess wird Astrid Stammerjohann sein.