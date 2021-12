Letztes ZDF-"heute journal" mit Claus Kleber - das wird sein Nachfolger

Claus Kleber (66) moderiert am Donnerstag (21.45 Uhr) zum letzten Mal das "heute journal" im ZDF.

29.12.2021 | Stand: 19:27 Uhr

Der Journalist verabschiedet sich nach mehr als 3000 Ausgaben in fast 20 Jahren. Erstmals war er am 3. Februar 2003 Hauptmoderator der Sendung – als Nachfolger von Wolf von Lojewski. Zuvor war der promovierte Jurist für die ARD als Korrespondent und Studioleiter in den USA und später in Großbritannien tätig.

Als Klebers Nachfolger wurde Christian Sievers verkündet, der bislang hin und wieder als Vertreter in der Sendung einsprang. In der neuen Rolle absolviert der 52-Jährige seinen ersten Auftritt am 10. Januar. Zweite Hauptmoderatorin bleibt Marietta Slomka (52). In diesem Jahr verfolgten im Schnitt jede "heute journal"-Ausgabe 4,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

