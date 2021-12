Claus Kleber moderiert heute ein letztes Mal das "heute-journal" im ZDF. Kleber war fast 20 Jahren das Gesicht der Nachrichten-Sendung – neben Marietta Slomka.

30.12.2021 | Stand: 11:03 Uhr

Das ZDF-"heute-journal" verliert seinen bekanntesten Moderator und Nachrichtensprecher. Claus Kleber moderiert heute Abend nach über 3000 Einsätzen zum letzten Mal die tägliche Sendung um 21.45 Uhr.

Pünktlich zum Ende des Jahres 2021 ist nun Schluss. Vor seinem letzten Einsatz am Abend gestand Kleber in einem dpa-Interview: "Ich will versuchen, cool zu bleiben, bringe das aber wahrscheinlich nicht hin." Bisher habe er es ganz gut geschafft, das Thema zu verdrängen. "Aber irgendwann wird mir schon klar werden, dass dieses glückliche Kapitel meines Berufslebens und überhaupt meines Lebens zu Ende ist", sagte Kleber weiter. "Mit dem Moment muss ich dann fertig werden. Hoffentlich nicht, während die Kamera voll auf mich gerichtet ist."

Als Nachfolger von Claus Kleber wurde Christian Sievers verkündet, der schon seit 2013 immer wieder als Vertretung im "heute-journal" zu sehen war.

Die künftigen Moderatoren des "heute-journals" sind:

Marietta Slomka (seit Januar 2001)

Christian Sievers (Vertretung seit Januar 2013, Hauptmoderator ab 2022)

Bettina Schausten (Vertretung, seit Juli 2020)

Als Co-Moderatoren/Redakteure im Studio im Einsatz sind:

Gundula Gause (seit Februar 1993)

Heinz Wolf (seit Januar 1999)

Kay-Sölve Richter (seit Dezember 2010)

Die "heute-journal"-Moderatoren Marietta Slomka und Claus Kleber sind bekannte Gesichter des ZDF. Bild: Thomas Frey, dpa (Archiv)

Was macht Claus Kleber nach dem "heute-journal"?

Kleber plane nach seinem Aus in der Sendung Ende des Jahres keinen Senderwechsel, heißt es. Nach derzeitigem Stand wird er seine journalistische Laufbahn beenden und in den Ruhestand gehen. Kleber ist seit fast 40 Jahren mit seiner Ehefrau Renate verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Zu seinen Hobbys zählt Segeln.

Er ist studierter Jurist und besuchte die Universität in Tübingen. Seine Karriere als Journalist begann in der ARD, für die er später als Korrespondent in London und Washington tätig war. 2003 wechselte er zum ZDF und übernahm die Moderation des "heute-journals".

Vermögen: Wie viel verdient Claus Kleber?

Nach Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" ist er der bestbezahlte Nachrichtenmoderator in Deutschland, seit 2009 soll er rund 480.000 Euro im Jahr verdienen.

2021 gab es zahlreiche Moderatoren-Abschiede und -Wechsel im deutschen Fernsehen: Unter anderem gab Jan Hofer seinen Job als Chefsprecher der ARD-Tagesschau auf, Linda Zervakis wechselte zu ProSieben. Tagesthemen-Sprecherin Pinar Atalay ging zu RTL und auch Sportmoderator Matthias Opdenhövel verließ die ARD-Sportschau, die mit Esther Sedlaczek ein neues Gesicht bekam.