Corona-Demo in Hamburg: Unbekannte rennt Seniorin (90) um und verletzt sie

Am Rande einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen hat eine unbekannte Person in Hamburg eine 90 Jahre alte Frau umgerannt.

21.12.2021 | Stand: 14:44 Uhr

Die Seniorin erlitt bei dem Vorfall am Samstag einen Beinbruch und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der oder die Unbekannte sei zusammen mit der 90-Jährigen gestürzt und dann weggelaufen, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Corona-Demo in Hamburg: 90-Jährige wird schwer verletzt

Vorausgegangen war den Ermittlungen zufolge eine Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von Störern von 15 bis 20 Personen und Teilnehmern der Demonstration. Die Störergruppe flüchtete schließlich. Dabei sei die 90-Jährige umgerannt worden. Eine nähere Beschreibung der gesuchten Person gab es nach Polizeiangaben zunächst nicht. Der Staatsschutz ermittelt.

