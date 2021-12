Kontaktbeschränkung für alle, Clubs bleiben zu: Das soll heute beim Corona-Gipfel beschlossen werden

Treffen nur noch im kleinen Kreis, Einschränkungen für Veranstaltungen und geschlossene Clubs - darauf wollen sich Bund und Länder heute einigen.

21.12.2021 | Stand: 10:44 Uhr

Aktualisiert um 10.30 Uhr - Mit Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte, voraussichtlichen Einschränkungen bei Veranstaltungen und Club-Schließungen will die Politik der befürchteten Omikron-Welle in der Corona-Pandemie begegnen. Am Dienstagnachmittag beraten Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über erneute Maßnahmenverschärfungen. Vorab hatten Vertreter von Bund und Ländern bereits angedeutet, wie die neuen Regeln aussehen könnten. Folgende Maßnahmen zeichnen sich ab:

Kontakte, Schulen, Weihnachten und Silvester: Diese Regeln könnten Bund und Länder am Dienstag beschließen

Weihnachten : Die Regeln für Weihnachten bleiben voraussichtlich wie sie sind. Laut Beschluss der letzten Bund-Länder-Runde von Anfang Dezember gilt: Treffen, an denen auch nur ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, werden beschränkt auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen. Kinder sind ausgenommen. Keine Beschränkung soll es für Treffen geben, an denen ausschließlich Geimpfte und Genesene teilnehmen. "Die Zahl der Kontakte bei Familienfeiern sollte eigenverantwortlich begrenzt werden", heißt es in den Beratungsvorlagen (hier alle Corona-Regeln fürs Allgäu zu Weihnachten im Überblick).

: Die Regeln für Weihnachten bleiben voraussichtlich wie sie sind. Laut Beschluss der letzten Bund-Länder-Runde von Anfang Dezember gilt: Treffen, an denen auch nur ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, werden beschränkt auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen. Kinder sind ausgenommen. Keine Beschränkung soll es für Treffen geben, an denen ausschließlich Geimpfte und Genesene teilnehmen. "Die Zahl der Kontakte bei Familienfeiern sollte eigenverantwortlich begrenzt werden", heißt es in den Beratungsvorlagen (hier alle Corona-Regeln fürs Allgäu zu Weihnachten im Überblick). Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten : Ab dem 28. Dezember soll es laut Medienberichten einen "Lockdown light" mit Kontaktbeschränkungen für alle geben. Möglicherweise sind private Treffen dann nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt (Stand Montag) - auch wenn die Menschen geimpft oder genesen sind. Kinder bis 14 Jahre seien laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur davon ausgenommen.

: Ab dem 28. Dezember soll es laut Medienberichten einen "Lockdown light" mit Kontaktbeschränkungen für alle geben. Möglicherweise sind private Treffen dann nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt (Stand Montag) - auch wenn die Menschen geimpft oder genesen sind. Kinder bis 14 Jahre seien laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur davon ausgenommen. Silvester : "Silvesterfeiern mit einer großen Anzahl von Personen sind in der gegenwärtigen Lage nicht zu verantworten", heißt es in den Papieren. Durch die Kontaktbeschränkungen und ein eh schon beschlossenes Böllerverkaufsverbot, sollen Menschenansammlungen verhindert werden.

: "Silvesterfeiern mit einer großen Anzahl von Personen sind in der gegenwärtigen Lage nicht zu verantworten", heißt es in den Papieren. Durch die Kontaktbeschränkungen und ein eh schon beschlossenes Böllerverkaufsverbot, sollen Menschenansammlungen verhindert werden. Clubs und Diskotheken sollen bundesweit schließen. In Bayern

sollen bundesweit schließen. In Großveranstaltungen werden weiter eingeschränkt. Für Fußballspiele, Konzerte oder andere Veranstaltungen könnte es neue Zuschauerobergrenzen geben oder vielleicht sogar Zuschauerverbote. Bislang gilt, dass Stadien und Konzerthallen zu maximal zu 50 Prozent ausgelastet werden dürfen, draußen mit höchstens 15.000 Zuschauern, drinnen mit maximal 5.000.

werden weiter eingeschränkt. Für Fußballspiele, Konzerte oder andere Veranstaltungen könnte es neue Zuschauerobergrenzen geben oder vielleicht sogar Zuschauerverbote. Bislang gilt, dass Stadien und Konzerthallen zu maximal zu 50 Prozent ausgelastet werden dürfen, draußen mit höchstens 15.000 Zuschauern, drinnen mit maximal 5.000. Großflächige Geschäfts - und Restaurantschließungen sind nicht geplant.

- und Schulen sollen weiter offen bleiben.

sollen weiter offen bleiben. Die Impfkampagne soll auch über die Weihnachtsfeiertage, Silvester und die Tage dazwischen weiterlaufen. Arztpaxen und Testzentren sollen geöffnet bleiben.

Omikron in Deutschland: Bund und Länder beraten wegen neuer Corona-Variante

"Wir müssen mit unseren Maßnahmen vor die Omikron-Welle kommen. Unser heutiges Handeln bestimmt die morgige Pandemie-Lage", sagte Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen der Deutschen Presse-Agentur. "Angesichts der äußerst hohen Übertragbarkeit von Omikron werden wir um einen Lockdown nach Weihnachten vermutlich nicht herumkommen. Ein mögliches Szenario wäre ein gut geplanter Lockdown Anfang Januar."

Einen Lockdown vor Weihnachten hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Sonntag ausgeschlossen. Auf die Frage, was mit der Zeit nach den Festtagen sei, sagte der SPD-Politiker in der Bild-Sendung "Die richtigen Fragen": "Ich glaube, auch da werden wir keinen harten Lockdown haben." Er schrieb aber auf Twitter, man müsse eine offensive Booster-Impfkampagne fahren und "die Maßnahmen der Kontaktreduktion verschärfen".

Bilderstrecke

Bayern im Lockdown light: Diese Corona-Regeln gelten jetzt im Freistaat

1 von 22 Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der nach wie vor hohen Corona-Zahlen gelten strenge Regeln, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der nach wie vor hohen Corona-Zahlen gelten strenge Regeln, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) 2 von 22 Aktuell kontrolliert die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft. Die Beamten dürfen Geldbußen zwischen fünf und 55 Euro verhängen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) Aktuell kontrolliert die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft. Die Beamten dürfen Geldbußen zwischen fünf und 55 Euro verhängen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) 3 von 22 Am Arbeitsplatz gilt 3G - auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen. Ungeimpfte müssen jeden Tag einen negativen Schnelltest vorlegen. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Am Arbeitsplatz gilt 3G - auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen. Ungeimpfte müssen jeden Tag einen negativen Schnelltest vorlegen. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 4 von 22 Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, gilt fast überall in Bayern die 2G-Plus-Regel. Dazu gehören Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schwimmbäder. Ausnahme: Kinder sollen bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten automatisch zu allen Bereichen mit 2G-Beschränkung zugelassen werden. Neu: Geimpfte nach der Booster-Impfung sind von der 2G-plus-Testpflicht befreit. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, gilt fast überall in Bayern die 2G-Plus-Regel. Dazu gehören Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schwimmbäder. Ausnahme: Kinder sollen bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten automatisch zu allen Bereichen mit 2G-Beschränkung zugelassen werden. Neu: Geimpfte nach der Booster-Impfung sind von der 2G-plus-Testpflicht befreit. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) 5 von 22 Die 2G-Plus-Regelung entfällt künftig größtenteils im Freien für Geimpfte und Genesene. Bild: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild) Die 2G-Plus-Regelung entfällt künftig größtenteils im Freien für Geimpfte und Genesene. Bild: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild) 6 von 22 Gastronomie, Sport- und Kulturstätten in Corona-Hotspots mit einer Inzidenz von über 1000 müssen schließen. Auch Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Zudem gilt in der Gastronomie ab 22 Uhr eine Sperrstunde sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild) Gastronomie, Sport- und Kulturstätten in Corona-Hotspots mit einer Inzidenz von über 1000 müssen schließen. Auch Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Zudem gilt in der Gastronomie ab 22 Uhr eine Sperrstunde sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild) 7 von 22 Auch bei Veranstaltungen mit 3G-Plus und 2G gilt die Maskenpflicht - es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten. Im Restaurant darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) Auch bei Veranstaltungen mit 3G-Plus und 2G gilt die Maskenpflicht - es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten. Im Restaurant darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) 8 von 22 Die Schulen bleiben auch in Hotspots geöffnet, es gilt Präsenzunterricht. Allerdings muss auch im Sportunterricht wieder eine Maske getragen werden. Für Schüler und Jugendliche, die regelmäßig in der Schule getestet werden, gelten weiterhin bestimmte Ausnahmen von der 2G-Regel. Die Regelung bleibt bis 12. Januar bestehen. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) Die Schulen bleiben auch in Hotspots geöffnet, es gilt Präsenzunterricht. Allerdings muss auch im Sportunterricht wieder eine Maske getragen werden. Für Schüler und Jugendliche, die regelmäßig in der Schule getestet werden, gelten weiterhin bestimmte Ausnahmen von der 2G-Regel. Die Regelung bleibt bis 12. Januar bestehen. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) 9 von 22 An Grund- und Förderschulen, an denen es schon PCR-Pooltests gibt, sollen künftig immer montagvormittags zusätzlich Schnelltests hinzukommen, weil die PCR-Testergebnisse immer erst abends vorliegen. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) An Grund- und Förderschulen, an denen es schon PCR-Pooltests gibt, sollen künftig immer montagvormittags zusätzlich Schnelltests hinzukommen, weil die PCR-Testergebnisse immer erst abends vorliegen. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) 10 von 22 Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) 11 von 22 Die Staatsregierung will alle Impfzentren in Bayern mit einer Anweisung komplett hochfahren lassen. Dass ein Impfzentrum nur zwei Tage in der Woche geöffnet sei, werde es dann nicht mehr geben, sagte Söder. Auch Apotheken, Zahnärzte und Tierärzte sollen künftig gegen Corona impfen können. Bild: Matthias Becker (Archivbild) Die Staatsregierung will alle Impfzentren in Bayern mit einer Anweisung komplett hochfahren lassen. Dass ein Impfzentrum nur zwei Tage in der Woche geöffnet sei, werde es dann nicht mehr geben, sagte Söder. Auch Apotheken, Zahnärzte und Tierärzte sollen künftig gegen Corona impfen können. Bild: Matthias Becker (Archivbild) 12 von 22 Die Gemeinde Oberreute wartet noch auf ihre bestellten Corona-Tests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Die Gemeinde Oberreute wartet noch auf ihre bestellten Corona-Tests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 13 von 22 Mit Ausnahme des Handels gilt fast flächendeckend die 2G-Regel, auch bei körpernahen Dienstleistungen sowie in Hoch-, Musik- und Fahrschulen. Im Handel gibt es aber eine Obergrenze. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) Mit Ausnahme des Handels gilt fast flächendeckend die 2G-Regel, auch bei körpernahen Dienstleistungen sowie in Hoch-, Musik- und Fahrschulen. Im Handel gibt es aber eine Obergrenze. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) 14 von 22 Alle Clubs, Diskotheken, Bordelle und Bars sollen für die nächsten drei Wochen erneut schließen. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) Alle Clubs, Diskotheken, Bordelle und Bars sollen für die nächsten drei Wochen erneut schließen. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) 15 von 22 Bei Warnstufe Gelb und Rot müssen Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Besucher müssen, auch in Kliniken, einen negativen Schnelltest vorweisen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) Bei Warnstufe Gelb und Rot müssen Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Besucher müssen, auch in Kliniken, einen negativen Schnelltest vorweisen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) 16 von 22 In Kitas und auch an Mittelschulen (insbesondere in der 5. und 6. Klasse) soll es flächendeckend PCR-Pooltests geben. Es werden zudem dreimal statt zweimal wöchentlich Schnelltests angeboten. Kitas bleiben auch in Hotspots geöffnet. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) In Kitas und auch an Mittelschulen (insbesondere in der 5. und 6. Klasse) soll es flächendeckend PCR-Pooltests geben. Es werden zudem dreimal statt zweimal wöchentlich Schnelltests angeboten. Kitas bleiben auch in Hotspots geöffnet. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) 17 von 22 Die Weihnachtsmärkte in Bayern sind wegen der Corona-Lage verboten und alle abgesagt. Nicht nur die beliebten Weihnachtsmärkte in Lindau und Kempten entfallen somit, sondern auch die großen Märkte in Augsburg, Nürnberg und München. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk (Archivbild) Die Weihnachtsmärkte in Bayern sind wegen der Corona-Lage verboten und alle abgesagt. Nicht nur die beliebten Weihnachtsmärkte in Lindau und Kempten entfallen somit, sondern auch die großen Märkte in Augsburg, Nürnberg und München. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk (Archivbild) 18 von 22 Für Ungeimpfte gelten Kontaktbeschränkungen. Unter Nicht-Geimpften dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 12 werden nicht mitgerechnet. Bild: Jan Woitas, dpa (Symbolbild) Für Ungeimpfte gelten Kontaktbeschränkungen. Unter Nicht-Geimpften dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 12 werden nicht mitgerechnet. Bild: Jan Woitas, dpa (Symbolbild) 19 von 22 Kultur- und Sportevents dürfen nur noch mit 25 Prozent Auslastung und 2G Plus stattfinden. Bild: Frank Molter, dpa (Symbolbild) Kultur- und Sportevents dürfen nur noch mit 25 Prozent Auslastung und 2G Plus stattfinden. Bild: Frank Molter, dpa (Symbolbild) 20 von 22 2G plus - also geimpft, genesen und tagesaktuell getestet - gilt auch für Freizeiteinrichtungen wie Zoos und Seilbahnen. Bild: Matthias Becker, dpa (Symbolbild) 2G plus - also geimpft, genesen und tagesaktuell getestet - gilt auch für Freizeiteinrichtungen wie Zoos und Seilbahnen. Bild: Matthias Becker, dpa (Symbolbild) 21 von 22 Seit Mittwoch, dem 8. Dezember, gilt im Freistaat die 2G-Regelung im Einzelhandel. Der Zugang ist damit nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Seit Mittwoch, dem 8. Dezember, gilt im Freistaat die 2G-Regelung im Einzelhandel. Der Zugang ist damit nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 22 von 22 An Silvester gibt es ein Ansammlungs- und ein Feuerwerkverkaufsverbot. Zum Jahreswechsel soll es in Bayern aber keine Sperrstunde geben. Treffen soll aber laut Söder nur "in kleinerem Rahmen" stattfinden. Bild: Robert Michael, dpa (Symbolbild) An Silvester gibt es ein Ansammlungs- und ein Feuerwerkverkaufsverbot. Zum Jahreswechsel soll es in Bayern aber keine Sperrstunde geben. Treffen soll aber laut Söder nur "in kleinerem Rahmen" stattfinden. Bild: Robert Michael, dpa (Symbolbild) 1 von 22 Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der nach wie vor hohen Corona-Zahlen gelten strenge Regeln, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der nach wie vor hohen Corona-Zahlen gelten strenge Regeln, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild)

Corona-Expertenrat empfiehlt Kontaktbeschränkungen

Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte am Sonntag gewarnt, Omikron bringe eine "neue Dimension" in das Pandemiegeschehen. Die Experten sehen "Handlungsbedarf" bereits für die kommenden Tage. "Wirksame bundesweit abgestimmte Gegenmaßnahmen zur Kontrolle des Infektionsgeschehens sind vorzubereiten, insbesondere gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen", heißt es in der Stellungnahme. Die aktuell geltenden Maßnahmen müssten darüber hinaus "noch stringenter" fortgeführt werden.

Omikron zeichne sich durch eine wesentlich stärkere Übertragbarkeit und Unterlaufen eines bestehenden Immunschutzes aus, so die Experten. Die Variante infiziere in kürzester Zeit deutlich mehr Menschen und beziehe auch Genesene und Geimpfte stärker in das Infektionsgeschehen ein: "Dies kann zu einer explosionsartigen Verbreitung führen."

Drohende Überlastung wegen Omikron sorgt für "große Sorgen"

Der Expertenrat warnte zudem: "Sollte sich die Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland so fortsetzen, wäre ein relevanter Teil der Bevölkerung zeitgleich erkrankt und/oder in Quarantäne. Dadurch wäre das Gesundheitssystem und die gesamte kritische Infrastruktur unseres Landes extrem belastet." Hierzu gehörten unter anderem Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Telekommunikation, Strom- und Wasserversorgung und die entsprechende Logistik.

Bei den Bund-Länder-Beratungen am Dienstag soll es um vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der kritischen Infrastruktur gehen - aber auch um weitere kontaktreduzierende Maßnahmen zum Schutz des Gesundheitssystems vor einer drohenden Überlastung infolge der Omikron-Welle. Das teilten nach der Absprache von Scholz und Wüst beide Seiten mit.

Die Entwicklung der Omikron-Variante zeige, "dass wir uns auch hierzulande große Sorgen machen müssen hinsichtlich einer Überlastung unseres Gesundheitssystems und der Sicherstellung grundlegender öffentlicher Aufgaben", sagte die stellvertretende Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Marie Klein-Schmeink, der "Welt". "Deshalb müssen dringend weitere Vorkehrungen getroffen werden, um so gut wie möglich gegenzusteuern." Sollte es Verschärfungen brauchen, stehe die SPD-Fraktion im Bundestag bereit, kurzfristig Entscheidungen zu treffen, sagt die stellvertretende Vorsitzende Dagmar Schmidt der Zeitung.

Kommt ein nationaler Lockdown? Das sagt die Politik

"Jeder zusätzliche, nicht notwendige Kontakt ist einer zu viel. Im schlimmsten Fall erwarten wir bis zu 700.000 Neuinfektionen pro Tag", sagte Unions-Fraktionsvize Sepp Müller ( CDU) der "Welt". Deswegen brauche es jetzt "eine gesetzliche Grundlage auch für einen nationalen Lockdown". AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sagte der Zeitung dagegen: "Lockdowns bringen nichts und sind kontraproduktiv, das haben die bisherigen Versuche hinlänglich gezeigt."

Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, sagte der "Augsburger Allgemeinen" (Montag), er sehe "leider einen Lockdown auf uns zukommen, der uns alle betreffen wird". "Die ersten Berichte weisen darauf hin, dass selbst nach dem Boostern der Schutz vor einer Omikron-Infektion nur bei rund 75 Prozent liegen könnte, während er bei Delta nach der dritten Impfung bei weit über 90 Prozent liegt."

Booster-Impfungen im Kampf gegen Omikron nicht zielführend

Das würde bedeuten, dass sich viel mehr geimpfte Menschen mit Omikron anstecken könnten, betonte er. "Wir werden die bei Omikron hochschießenden Inzidenzen sehr stark runterbringen müssen, und das wird uns nicht jetzt wie in dieser vierten Welle mit Booster-Impfungen gelingen, sondern dann nur wieder mit Abstand und Kontaktbeschränkungen", sagte Watzl.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sagte dem "Tagesspiegel": "Die Gefahr besteht, dass wir in einen neuen Lockdown müssen." Wenn sich die Omikron-Variante in Deutschland trotz der Booster-Kampagne so schnell ausbreite wie gerade in England oder den Niederlanden, "werden weitere Kontaktbeschränkungen wahrscheinlich kaum zu vermeiden sein".

Alarmstufe Rot in Großbritannien und Dänemark: Omikron verbreitet sich weltweit rasend schnell aus

Wegen der massiven Ausbreitung der Omikron-Variante in Großbritannien gilt das Land seit der Nacht zum Montag als Virusvariantengebiet. Die Einreise aus solchen Gebieten nach Deutschland ist mit starken Einschränkungen möglich. Fluggesellschaften dürfen nun im Wesentlichen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen von Großbritannien nach Deutschland befördern. Für Einreisende gilt zudem eine zweiwöchige Quarantänepflicht - auch für Geimpfte und Genesene. (Lesen Sie auch: Nicht geboostert oder ohne PCR-Test nach Österreich: Das droht bei Verstößen)

Omikron breitet sich auch, aber nicht nur in europäischen Ländern rasend schnell aus. In den Niederlanden gilt deswegen seit Sonntag ein neuer strenger Lockdown, auch Dänemark fährt große Teile des öffentlichen Lebens wieder herunter. (Lesen Sie auch: Bringt Novavax die Wende? Lauterbach erwartet Zulassung des neuen Impfstoffs am Montag)