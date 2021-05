Corona-Lockerungen: Die Briten feiern ihren Tag der Freiheit

In Großbritannien freuen sich die Menschen über Lockerungen. Aber in den Behörden wachsen die Sorgen wegen der indischen Virusvariante.

Von Katrin Pribyl

18.05.2021 | Stand: 07:52 Uhr

Eine Umarmung zur Begrüßung, zwei Küsschen zum Abschied – in England sind solche Kontakte zwischen Freunden und Familienmitgliedern seit Montag auch offiziell wieder erlaubt. Da traten die bisher weitreichendsten Lockerungen auf der Insel in Kraft. Erstmals seit vielen Monaten können sich wieder bis zu sechs Menschen oder zwei Haushalte in den eigenen vier Wänden treffen. Auch Restaurants, Cafés und Pubs dürfen im Innenbereich wieder Gäste bewirten. Museen, Theater, Kinos und Hotels sind ebenfalls geöffnet.