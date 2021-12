An den Schulen steigen die Corona-Zahlen weiter. Die Kultusminister der Länder beraten über das weitere Vorgehen. Und die Stiko debattiert zur Kinderimpfung.

09.12.2021 | Stand: 19:53 Uhr

Corona-Impfungen von Kindern unter zwölf Jahren in Deutschland rücken näher - allerdings noch nicht im ganz großen Umfang. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung zunächst nur bei Vorerkrankungen und für Kinder mit Kontakt zu Risikopatienten, wie sie am Donnerstag mitteilte. Gesunde Fünf- bis Elfjährige sollen aber auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung auch geimpft werden können, hieß es weiter.

Aktuelle Zahlen der Kultusministerkonferenz (KMK) zeigen unterdessen einen weiteren Anstieg von Corona-Infektionen an Schulen. Einer von 40 Schülern war demnach zuletzt direkt oder indirekt von Corona betroffen, entweder durch eigene Infektion oder durch Quarantänemaßnahmen.

Coronapandemie in Deutschland: Auch an Schulen steigen die Zahlen

Die Kultusministerinnen und -minister berieten am Donnerstag über die Lage. Erwartet wurde, dass sie ihre Position bekräftigen, die Schulen trotz angespannter Lage offenzuhalten. Ergebnisse sollen an diesem Freitag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden. Die künftige Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Karin Prien ( CDU), sagte im Deutschlandfunk, das Schulsystem schlage sich "wacker" in dieser Situation.

Die Empfehlung der am Robert Koch-Institut angesiedelten Stiko zur Kinderimpfung ist noch nicht die finale Empfehlung. Es läuft noch ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und Ländern. Änderungen seien noch möglich. Zur Begründung, warum es keine allgemeine Impfempfehlung für Fünf- bis Elfjährige geben soll, hieß es, dass die meisten Infektionen in dieser Altersgruppe "asymptomatisch" verliefen. Kinder ohne Vorerkrankungen hätten derzeit ein geringes Risiko für schweres Covid-19. Hinzu komme, dass das Risiko seltener Nebenwirkungen der Impfung auf Grund der eingeschränkten Datenlage für diese Altersgruppe derzeit nicht eingeschätzt werden könne.

Bilderstrecke

Bayern im Lockdown light: Diese Corona-Regeln gelten jetzt im Freistaat

1 von 20 Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der nach wie vor hohen Corona-Zahlen gelten strenge Regeln, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der nach wie vor hohen Corona-Zahlen gelten strenge Regeln, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) 2 von 20 Aktuell kontrolliert die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft. Die Beamten dürfen Geldbußen zwischen fünf und 55 Euro verhängen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) Aktuell kontrolliert die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft. Die Beamten dürfen Geldbußen zwischen fünf und 55 Euro verhängen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) 3 von 20 Am Arbeitsplatz gilt 3G - auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen. Ungeimpfte müssen jeden Tag einen negativen Schnelltest vorlegen. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Am Arbeitsplatz gilt 3G - auch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen. Ungeimpfte müssen jeden Tag einen negativen Schnelltest vorlegen. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 4 von 20 Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, gilt fast überall in Bayern die 2G-Plus-Regel. Dazu gehören Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schwimmbäder. Ausnahme: Kinder sollen bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten automatisch zu allen Bereichen mit 2G-Beschränkung zugelassen werden. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, gilt fast überall in Bayern die 2G-Plus-Regel. Dazu gehören Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schwimmbäder. Ausnahme: Kinder sollen bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten automatisch zu allen Bereichen mit 2G-Beschränkung zugelassen werden. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) 5 von 20 Gastronomie, Sport- und Kulturstätten in Corona-Hotspots mit einer Inzidenz von über 1000 müssen schließen. Auch Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Zudem gilt in der Gastronomie ab 22 Uhr eine Sperrstunde sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild) Gastronomie, Sport- und Kulturstätten in Corona-Hotspots mit einer Inzidenz von über 1000 müssen schließen. Auch Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Zudem gilt in der Gastronomie ab 22 Uhr eine Sperrstunde sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild) 6 von 20 Auch bei Veranstaltungen mit 3G-Plus und 2G gilt die Maskenpflicht - es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten. Im Restaurant darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) Auch bei Veranstaltungen mit 3G-Plus und 2G gilt die Maskenpflicht - es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten. Im Restaurant darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) 7 von 20 Die Schulen bleiben auch in Hotspots geöffnet, es gilt Präsenzunterricht. Allerdings muss auch im Sportunterricht wieder eine Maske getragen werden. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) Die Schulen bleiben auch in Hotspots geöffnet, es gilt Präsenzunterricht. Allerdings muss auch im Sportunterricht wieder eine Maske getragen werden. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) 8 von 20 An Grund- und Förderschulen, an denen es schon PCR-Pooltests gibt, sollen künftig immer montagvormittags zusätzlich Schnelltests hinzukommen, weil die PCR-Testergebnisse immer erst abends vorliegen. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) An Grund- und Förderschulen, an denen es schon PCR-Pooltests gibt, sollen künftig immer montagvormittags zusätzlich Schnelltests hinzukommen, weil die PCR-Testergebnisse immer erst abends vorliegen. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) 9 von 20 Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) 10 von 20 Die Staatsregierung will alle Impfzentren in Bayern mit einer Anweisung komplett hochfahren lassen. Dass ein Impfzentrum nur zwei Tage in der Woche geöffnet sei, werde es dann nicht mehr geben, sagte Söder. Auch Apotheken, Zahnärzte und Tierärzte sollen künftig gegen Corona impfen können. Bild: Matthias Becker (Archivbild) Die Staatsregierung will alle Impfzentren in Bayern mit einer Anweisung komplett hochfahren lassen. Dass ein Impfzentrum nur zwei Tage in der Woche geöffnet sei, werde es dann nicht mehr geben, sagte Söder. Auch Apotheken, Zahnärzte und Tierärzte sollen künftig gegen Corona impfen können. Bild: Matthias Becker (Archivbild) 11 von 20 Die Gemeinde Oberreute wartet noch auf ihre bestellten Corona-Tests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Die Gemeinde Oberreute wartet noch auf ihre bestellten Corona-Tests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 12 von 20 Mit Ausnahme des Handels gilt fast flächendeckend die 2G-Regel, auch bei körpernahen Dienstleistungen sowie in Hoch-, Musik- und Fahrschulen. Im Handel gibt es aber eine Obergrenze. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) Mit Ausnahme des Handels gilt fast flächendeckend die 2G-Regel, auch bei körpernahen Dienstleistungen sowie in Hoch-, Musik- und Fahrschulen. Im Handel gibt es aber eine Obergrenze. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) 13 von 20 Alle Clubs, Diskotheken, Bordelle und Bars sollen für die nächsten drei Wochen erneut schließen. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) Alle Clubs, Diskotheken, Bordelle und Bars sollen für die nächsten drei Wochen erneut schließen. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) 14 von 20 Bei Warnstufe Gelb und Rot müssen Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Besucher müssen, auch in Kliniken, einen negativen Schnelltest vorweisen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) Bei Warnstufe Gelb und Rot müssen Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Besucher müssen, auch in Kliniken, einen negativen Schnelltest vorweisen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) 15 von 20 In Kitas und auch an Mittelschulen (insbesondere in der 5. und 6. Klasse) soll es flächendeckend PCR-Pooltests geben. Es werden zudem dreimal statt zweimal wöchentlich Schnelltests angeboten. Kitas bleiben auch in Hotspots geöffnet. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) In Kitas und auch an Mittelschulen (insbesondere in der 5. und 6. Klasse) soll es flächendeckend PCR-Pooltests geben. Es werden zudem dreimal statt zweimal wöchentlich Schnelltests angeboten. Kitas bleiben auch in Hotspots geöffnet. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) 16 von 20 Die Weihnachtsmärkte in Bayern sind wegen der Corona-Lage verboten und alle abgesagt. Nicht nur die beliebten Weihnachtsmärkte in Lindau und Kempten entfallen somit, sondern auch die großen Märkte in Augsburg, Nürnberg und München. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk (Archivbild) Die Weihnachtsmärkte in Bayern sind wegen der Corona-Lage verboten und alle abgesagt. Nicht nur die beliebten Weihnachtsmärkte in Lindau und Kempten entfallen somit, sondern auch die großen Märkte in Augsburg, Nürnberg und München. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk (Archivbild) 17 von 20 Für Ungeimpfte gelten Kontaktbeschränkungen. Unter Nicht-Geimpften dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 12 werden nicht mitgerechnet. Bild: Jan Woitas, dpa (Symbolbild) Für Ungeimpfte gelten Kontaktbeschränkungen. Unter Nicht-Geimpften dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 12 werden nicht mitgerechnet. Bild: Jan Woitas, dpa (Symbolbild) 18 von 20 Kultur- und Sportevents dürfen nur noch mit 25 Prozent Auslastung und 2G Plus stattfinden. Bild: Frank Molter, dpa (Symbolbild) Kultur- und Sportevents dürfen nur noch mit 25 Prozent Auslastung und 2G Plus stattfinden. Bild: Frank Molter, dpa (Symbolbild) 19 von 20 2G plus - also geimpft, genesen und tagesaktuell getestet - gilt auch für Freizeiteinrichtungen wie Zoos und Seilbahnen. Bild: Matthias Becker, dpa (Symbolbild) 2G plus - also geimpft, genesen und tagesaktuell getestet - gilt auch für Freizeiteinrichtungen wie Zoos und Seilbahnen. Bild: Matthias Becker, dpa (Symbolbild) 20 von 20 Seit Mittwoch, dem 8. Dezember, gilt im Freistaat die 2G-Regelung im Einzelhandel. Der Zugang ist damit nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Seit Mittwoch, dem 8. Dezember, gilt im Freistaat die 2G-Regelung im Einzelhandel. Der Zugang ist damit nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 1 von 20 Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der nach wie vor hohen Corona-Zahlen gelten strenge Regeln, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der nach wie vor hohen Corona-Zahlen gelten strenge Regeln, um der Pandemie Herr zu werden. Welche Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild)

"Die Datengrundlage für eine generelle Empfehlung ist im Augenblick aus Sicht der Stiko nicht gegeben", sagte Stiko-Chef Thomas Mertens der Deutschen Presse-Agentur. Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, begrüßte die Entscheidung. Eine eingeschränkte Impfempfehlung für Kinder mit bestimmten chronischen Erkrankungen sei "vernünftig", sagte er der "Rheinischen Post".

Stiko-Empfehlung: Auch gesunde Kinder dürfen geimpft werden

Lesen Sie auch

Hintergrund Corona-Impfung für Kinder: Stiko empfiehlt nur eingeschränkt

Die Stiko wies aber darauf hin, dass gesunde Kinder trotzdem geimpft werden könnten, wenn das von Eltern und Kindern gewünscht wird. Das wäre auch so schon möglich, denn der niedriger dosierte Kinder-Impfstoff von Biontech ist bereits von der EU-Arzneimittelbehörde EMA zugelassen. Jedoch gelten die Impfempfehlungen der Stiko als medizinischer Standard und sind für viele Ärzte eine wichtige Richtschnur.

In der nächsten Woche soll die Auslieferung des Impfstoffs für Kinder beginnen. In einer ersten Lieferung werden in Deutschland 2,4 Millionen Dosen erwartet. Damit werde man bei rund 4,5 Millionen Kindern in dieser Altersklasse die Erstnachfrage gut beantworten können, hatte der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im November gesagt.

Mehr Schüler infizieren sich mit Corona - weniger befanden sich in Quarantäne

Die Zahl der bekannten Corona-Infektionen bei Schülerinnen und Schülern lag nach am Donnerstag bekanntgegebenen Daten der KMK in der Woche vom 29. November bis 5. Dezember bei 103.000. Das waren rund 10.000 mehr als in der Vorwoche. Leicht zurückgegangen auf rund 150.000 ist die Zahl der Schüler, die darüber hinaus in Quarantäne waren (Vorwoche 152.000).

Grundlage sind Rückmeldungen aus den Bundesländern aus mehr als 28.000 allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen mit etwa zehn Millionen Schülerinnen und Schülern. An rund 1500 Schulen gab es demnach in der vergangenen Woche Einschränkungen im Präsenzbetrieb (unverändert zur Vorwoche). Geschlossen waren 86 Schulen (Vorwoche 140).

Das Infektionsgeschehen in den Bundesländern sei sehr unterschiedlich und damit auch an den Schulen, sagte Prien. "Insgesamt würde ich aber sagen, Schulen gehen sehr routiniert und professionell mit der Situation um."

Verlängerte Weihnachtsferien? Brandenburg und Sachsen-Anhalt preschen vor

Eine Verlängerung von Weihnachtsferien lehnte sie ab. Am Ende sei eine Ferienverlängerung nichts anderes als eine flächendeckende Schulschließung. "Wir haben alle miteinander entschieden, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass Kinder und Jugendliche in Präsenz in die Schule gehen können", sagte sie.

Brandenburg und Sachsen-Anhalt hatten beschlossen, ihre Weihnachtsferien angesichts der Lage um ein paar Tage vorzuverlegen. Prien soll zum Jahreswechsel das Amt der KMK-Präsidentin von der brandenburgischen Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) übernehmen. (Lesen Sie auch: In Kempten mehr als 10.000 Corona-Impfungen in zwei Wochen)

Mehr Nachrichten über die aktuelle Corona-Lage im Allgäu und in der Welt lesen Sie in unserem Newsblog.