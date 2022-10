Blackout auf dänischer Insel Bornholm – Kabelbruch in der Ostsee?

Auf der dänischen Insel Bornholm sind am Montagmorgen die Lichter ausgegangen. Der Blackout ist offenbar auf einen Kabelbruch zurückzuführen.

10.10.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Am Montagmorgen ging auf Bornholm nichts mehr, was Strom benötigt. Seit 7.50 Uhr stand auf der dänischen Ostsee-Insel wegen eines Stromausfalls alles still. Die Lichter waren wortwörtlich ausgegangen. Das berichtete die Zeitung Ekstra Bladet. Demnach sollten zunächst alle Bereiche der Insel betroffen gewesen sein.

Blackout auf Bornholm: Kabelbruch als Grund

Bornholms Stromversorger BEOF gab um 8.35 Uhr bekannt, dass ein Kabelbruch der Grund für den Blackout ist. Dieser soll zwischen der dänischen Insel und dem schwedischen Festland vorliegen. "Wir wissen jedoch noch nicht, ob der Kabelbruch auf Land oder unter Wasser ist", sagte Ole Westh als Sprecher von BEOF dem dänischen Fernsehen.

Zunächst hieß es, Bornholm soll in Kürze durch ein inseleigenes Kraftwerk wieder mit Strom versorgt werden. Die Betreibergesellschaft TREFOR twitterte dann um 9.34 Uhr, dass ein Drittel der Insel wieder am Netz sei und sie sich bemühe, auch die restlichen Gebiete von Bornholm wieder ans Netz zu bringen. Die Gesellschaft erklärte außerdem, dass ein Fehler im Hochspannungsnetz zum Blackout geführt habe.

Bornholm wegen Sabotage rund um Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in den Schlagzeilen

Die Insel war in den letzten Wochen immer wieder in die weltweiten Schlagzeilen gerate, was vor allem mit den Ereignissen rund um Nord Stream 1 und Nord Stream 2 zu tun hatte. In unmittelbarer Nähe der Insel traten die Lecks in den Pipelines auf, welche nach Untersuchungen auf Sabotage zurückzuführen sind.

Lesen Sie auch

Von der Leyen droht Lecks an Nord Stream 1 und 2: Kein Unfall, sondern Sabotage?

Vor diesem Hintergrund wäre ein Kabelbruch in der Ostsee brisant. Zunächst herrschte aber nach den unterschiedlichen Angaben Verwirrung bezüglich der Gründe für den Blackout.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.