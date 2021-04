«She said Yes!!» - ProSieben-Moderator Daniel Aminati hat sich verlobt

Gute Nachrichten aus der Promi-Welt: Der ProSieben-Moderator Daniel Aminati hat sich verlobt. Mit einem Bild und #verlobt teilte er das auf Instagram mit.

28.04.2021 | Stand: 10:15 Uhr

Der ProSieben-Moderator Daniel Aminati hat sich verlobt. Der 47-Jährige teilte am Dienstagabend ein Foto auf Instagram, auf dem er an einem Strand vor seiner Freundin auf die Knie geht und einen Ring in der Hand hält. Dazu schrieb Aminati "She said Yes!!" und setzte den Hashtag #verlobt. Auch seine Freundin Patrice teilte das Bild in ihrer Instagram-Story.

Daniel Aminati hat sich verlobt : Kollegen, Fußballspieler und Rapper gratulieren

Unter Aminatis Post gratulierten ihm unter anderen seine Kollegin Rebbeca Mir und deren Mann Massimo Sinato, der Fußballspieler Dennis Aogo sowie der Rapper Eko Fresh.

