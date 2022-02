Darum fahren die Streifenwagen der Polizei heute mit Trauerflor

Trauer bei der Polizei: Viele Streifenwagen sind heute mit einem schwarzen Trauerflor auf den Straßen unterwegs. Der Grund.

Mit einem Trauerflor sind heute viele Streifenwagen und andere Fahrzeuge der Polizei auf den Straßen unterwegs. Der Grund: Die Polizei gedenkt heute der beiden jungen Polizeibeamten, die gestern bei einer Verkehrskontrolle nahe Kusel in Rheinland-Pfalz erschossen worden waren.

Die Polizeianwärterin, die an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz im Hunsrück studiert hat, und der Oberkommissar waren am frühen Morgen gegen 4.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz getötet worden. Die Zivilstreife hatte nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Später meldeten sie "Die schießen".

Polizisten erschossen: Beamte gedenken mit Trauerflor am Wagen

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz hatte sich der öffentlich gesuchte Verdächtige der Polizei gestellt. Der 38- Jährige aus dem saarländischen Kreis Neunkirchen wurde von Spezialkräften der Polizei festgenommen. In dem Haus wurde kurze Zeit später ein 32 Jahre alter zweiter Verdächtiger widerstandslos festgenommen worden. In welchem Zusammenhang er zu den tödlichen Schüssen auf die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und den 29 Jahre alten Oberkommissar stehe, müssten die Ermittlungen ergeben.

Beide Männer seien Deutsche und hätten sich zunächst nicht zur Sache geäußert, so die Ermittlungsbehörden. Entsprechend sind nach dem Vorfall noch viele Fragen offen, die jetzt geklärt werden müssen.

