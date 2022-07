Helene Fischer nach Baby-Pause zurück im Fernsehen beim großen Schlagercomeback 2022

Helene Fischer live im TV: Der erste TV-Auftritt nach der Geburt ihres Babys ist für Helene Fischer beim großen Schlagercomback 2022 geplant. Alle Infos.

20.07.2022 | Stand: 09:01 Uhr

Für einige Zeit war Helene Fischer von den Bildschirmen verschwunden. Der Grund: Ihre Schwangerschaft und die Geburt von Tochter Nala.

Ende vergangenen Jahres hatte Helene Fischer angekündigt, dass sie und ihr Verlobter Thomas Seitel Nachwuchs erwarten. Doch schon bald findet die Sängerin wieder den Weg zurück ins Fernsehen. Beim großen Schlagercomeback 2022 - der Name ist Programm - steht sie erstmals nach der Baby-Pause wieder auf der Bühne.

In diesem Artikel gibt es Antworten auf folgende Fragen:

Wer tritt beim großen Schlagercomeback 2022 auf?

Wann findet das große Schlagercomeback 2022 statt?

Wo ist das große Schlagercomeback 2022 im TV zu sehen?

Das große Schlagercomeback 2022: Wer tritt alles auf?

Neben Helene Fischer sind beim großen Schlagercomeback 2022 auch zahlreiche andere Künstlerinnen und Künstler mit am Start. Dabei werden die "emotionalen und überraschenden Comebacks des Jahres" gefeiert, berichtet der MDR. Mit dabei sind nach jahrelanger Fernsehabstinenz Berühmtheiten wie Nena oder die ehemalige ESC-Teilnehmerin Nicole. Auch Vicky Leandros, Maite Kelly, Anastacia, Jürgen Drews und Ross Antony geben sich die Ehre. Weitere Ankündigungen stehen noch aus. Eine besonders pikante Note: Moderiert wird die Show ausgerechnet von Fischers Ex-Freund Florian Silbereisen.

Wann wir das große Schlagercomeback 2022 ausgestrahlt?

Am 23. Juli zwischen 20:15 Uhr und 23:35 Uhr geben sich die Stars der Schlagerszene in Leipzig die musikalische Klinke in die Hand. Neben der (fast) alljährlichen Schlagerboom ist das große Schlagercomeback 2022 eines der größten Schlager-Events im TV.

Wo ist das große Schlagercomeback 2022 im TV zu sehen?

Im deutschen Fernsehen können die Zuschauerinnen und Zuschauer die Musikshow in der ARD verfolgen. Und auch österreichische Schlagerfans dürfen sich freuen: Der ORF 2 strahlt die Sendung ebenfalls aus. Tickets sind übrigens seit dem ersten Juli erhältlich.