Rettung für überlastete Kliniken: Was ist das Kleeblatt-Prinzip?

19.11.2021 | Stand: 10:14 Uhr

Wenn Mediziner vom Kleeblatt-Prinzip in der Corona-Pandemie reden, ist es in der Regel fünf vor zwölf. Denn dieses Konzept wird wirklich nur dann angewendet, wenn so viele Menschen schwer krank sind, dass die Intensivstationen praktisch niemanden mehr aufnehmen können und die Triage droht. Was steckt hinter dem Konzept? Wer entscheidet darüber? Und was bringt das Kleeblattkonzept?

Was ist das Kleeblatt-Prinzip bei Corona?

Das Kleeblatt-Prinzip kommt zum Einsatz, wenn Intensivstationen in bestimmten Krankenhäusern in Deutschland überlastet sind. Da die Zahl der Intensivbetten und das für den Betrieb nötige Pflegepersonal begrenzt ist, kann es - etwa im Fall der jetzigen Corona-Pandemie - passieren, dass eine Klinik keine Intensivpatienten mehr aufnehmen kann. Dann wird es nötig, die betroffenen Patienten in andere Städte oder sogar andere Bundesländer zu verteilen - im Rahmen des Kleeblatt-Prinzips.

Woher kommt der Name Kleeblatt-Prinzip?

Um die Organisation und die Verteilung von Patienten sinnvoll koordinieren zu können, wurde Deutschland in fünf sogenannte Kleeblätter mit jeweils einer zentralen Kontakt- und Koordinationsstelle ((Single Point of Contact, SPoC)) aufgeteilt. Das sind die Kleeblatt-Regionen:

Süd : Bayern

Südwest : Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen

Ost : Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin

Nord: Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

Wie läuft die Patienten-Verlegung nach dem Kleeblatt-Prinzip ab?

"Sofern lokale und regionale Strukturen so ausgelastet sind, dass eine Verlegung von Intensivpatienten in benachbarte Regionen nicht mehr möglich ist, erfolgt eine überörtliche Verlegung von Patienten in weniger belastete Regionen", heißt es beim RKI.

Dazu schließt sich der Kontaktpunkt der betroffenen Region mit denen der anderen Kleeblätter kurz. Hat ein anderes Kleeblatt noch Kapazitäten, erfolgt die Verlegung der Patienten.

Unterstützt wird die Organisation bei Bedarf von der Fachgruppe Intensivmedizin / Infektiologie / Notfallmedizin (COVRIIN) beim Robert Koch-Institut ( RKI ).

( ). Bei der Koordination von Transportmitteln, etwas Fahrzeugen oder Hubschraubern, hilft das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum (GMLZ) des Bundes mit.

Wann wird das Kleeblatt-System zur Verlegung von Patienten angewandt?

Sobald eine Region ausgelastet ist und Gefahr läuft, Intensivpatienten nicht mehr, oder nicht mehr angemessen behandeln zu können. In der Corona-Pandemie droht dies aktuell vielen Gebieten.

Seit wann gibt es das Kleeblatt-System in Deutschland?

Das Kleeblatt-Prinzip zur Steuerung von innerdeutschen Patienten-Verlegungen wurde 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie entwickelt. Beteiligt waren Vertreter einer ganzen Reihe von Stellen, nämlich