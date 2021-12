"Das Rad der Zeit": Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer

Bei Amazon Prime Video gibt es die Fantasy-Serie "Das Rad der Zeit" zu sehen. Worum geht es in den Folgen? Welche Darsteller gehören zur Besetzung?

22.12.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Amazon Prime Video spricht von einer "epischen Reise": Die Fantasy-Serie "Das Rad der Zeit" (im Original "The Wheel of Time") eröffnet einen tiefen Blick in magische Welten. Wir informieren Sie hier über den Start, die Handlung der Folgen und die Darsteller im Cast. Im Schluss finden Sie einen Trailer.

"Das Rad der Zeit": Wann ist der Start bei Amazon Prime Video?

Auf Amazon Prime Video ging die Originalserie am Freitag, den 19. November 2021, an den Start. Die ersten drei Folgen von Staffel 1 bringt der Anbieter an diesem Datum gebündelt. An den darauffolgenden Freitagen stehen dann bis zum Staffelende am Heiligabend, den 24. Dezember 2021, jeweils weitere Folgen zum Abruf bereit.

Die erste Staffel von "Das Rad der Zeit" ist gerade erst erschienen, doch es steht schon fest, dass es auf jeden Fall auch Staffel 2 geben wird. Die Dreharbeiten hierfür haben bereits im Sommer diesen Jahres begonnen, was bedeutet, dass eventuell im November 2022 die Fortsetzung folgen wird. Und hier wird es auch ein paar neue Hauptdarsteller geben. Salle Salée, Evelyn Monk, Ceara Coveney, Natasha O'Keefe und Meera Syal gehören zu den neuen Gesichtern, auf die sich Fans in Staffel 2 freuen dürfen.

Handlung: Worum geht es bei "Das Rad der Zeit"?

Die literarische Vorlage zur Serie "Das Rad der Zeit" stammt aus der Feder von Robert Jordan. Sie gehört zu den beliebtesten Fantasy-Reihen dieses Planeten - satte 90 Millionen Bücher und mehr wurden davon verkauft.

Bei der Erschaffung der Welt entstand auch das sogenannte "Rad der Zeit". Jede seiner sieben Speichen verkörpert ein Zeitalter, die im ständigen Wechsel aufeinander folgen. Dieses Universum wurde vor langer Zeit durch den Dunklen König Shai‘tan an den Rand der Vernichtung gebracht. Seine Schergen bringen selbst Jahrtausende nach der Einkerkerung ihres Herrn und Meisters noch Unheil über die Menschheit.

"Das Rad der Zeit" ist einem episch ausgedehnten Universum angesiedelt. Hier existiert Magie in einer ganz speziellen Form - sie kann nämlich nur von Frauen ausgeübt werden. Eine von ihnen ist Moiraine. Sie gehört zu einer unfassbar mächtigen Organisation von Zauberinnen, "Aes Sedai". Moiraine wird eine weit wichtigere Rolle für das Schicksal der Welt und im Kampf Gut gegen Böse einnehmen, als sie sich jemals hätte träumen lassen. Als sie in der Stadt Two Rivers ankommt, macht sie sich mit fünf jungen Gefährtinnen und Gefährten auf eine risikoreiche Reise rund um die Welt. Dabei wird einer Person aus ihrem Tross prophezeit, ein wiedergeborener Drache zu sein, der die Menschheit entweder in den Untergrund reißen oder sie retten wird.

"Das Rad der Zeit" bei Amazon Prime Video: Die Folgen von Staffel 1

Folge 1: "Leavetaking" - deutscher Titel: "Abschied" (19. Dezember 2021)

Folge 2: "Shadow's Waiting" - deutscher Titel: "Drohende Schatten" (19. Dezember 2021)

Folge 3: "A Place of Safety" - deutscher Titel: "Eine sichere Zukunft" (19. Dezember 2021)

Folge 4: "The Dragon Reborn" - deutscher Titel: "Der wiedergeborene Drache"(26. November 2021)

Folge 5: "Blood Calls Blood" - deutscher Titel: "Der Ruf des Blutes" (3. Dezember 2021)

Folge 6: "The Flame of Tar Valon" - deutscher Titel: "Die Flamme von Tar Valon" (10. Dezember 2021)

Folge 7: "The Dark Along the Ways" - deutscher Titel "Dunkelheit über den Kurzen Wegen" (17. Dezember 2021)

Folge 8: "The Eye of the World" (24. Dezember 2021)

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Das Rad der Zeit"?

Rosamund Pike als Moiraine

Madeleine Madden als Egwene Al’Vere

Zoe Robins als Nynaeve

Barney Harris als Mat Cauthon

Marcus Rutherford als Perrin Aybara

Josha Stradowski als Rand Al’Thor

Daniel Henney als al’Lan Mandragoran

Álvaro Morte als Logain

Hammed Animashaun als Loial

Johann Myers als Padan Fain

Alexandre Willaume-Jantzen als Thom Merrilin

Sophie Okonedo als Amyrlin Seat Siuan Sanche

Kae Alexander als Min Farshaw

Kate Fleetwood als Liandrin Guirale

Peter Franzen als Stepin

Clare Perkins als Kerene Nagashi

Hinter der Kamera wirken diese Filmemacher:

Rafe Judkins agiert als Executive Producer/Showrunner

Larry Mondragon und Rick Selvage (iwot productions), Mike Weber, Ted Field (Radar Pictures), Darren Lemke, Marigo Kehoe und Uta Briesewitz werden ebenfalls als Executive Producer fungieren

Rosamund Pike begleitet die Serie als Produzentin

Harriet McDougal und Brandon Sanderson haben den Job als beratende Produzenten

"Das Rad der Zeit": Der Trailer zur Serie bei Amazon Prime Video

Mittlerweile gibt es bereits zwei Trailer zu "Das Rad der Zeit". Wir haben Ihnen hier beide verlinkt, damit Sie sich einen ersten Eindruck zur Serie verschaffen können: