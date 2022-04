Das Schicksal einer Katzendame spaltet die kroatische Stadt Dubrovnik

Die Katze Anastasia lebte sehr vornehm: in einer kleinen Holzhütte, die ein Tierfreund im Stil eines Palastes gebaut hatte. Das war eine Attraktion für Touristen. Jetzt musste sie ausziehen.

20.04.2022 | Stand: 17:39 Uhr

Anastasia ist 17. Eine betagte Katzendame, die ihr ganzes Leben auf den Straßen der kroatischen Hafenstadt Dubrovnik verbracht hat. Bis vor kurzem bewohnte die kleine Streunerin eine Edelherberge in der malerischen Altstadt, direkt am historischen Rektorenpalast. Sie lebte in einer kleinen Holzhütte, die ein Tierfreund im Stil des Palastes gebaut hatte, um sie vor Regen und der Kälte der Steinstufen zu schützen.

Der Eingang war in Form und Farbe den Rundbögen des Palastes angepasst – halb Gotik, halb Renaissance. Über dem Schlupfloch hing ein Messingschild, in das der Name der Bewohnerin eingraviert war. Ihr Haupt bettete Anastasia auf ein Kissen aus rotem Samt. Für Touristen wie Einheimische ist die vierpfotige Prinzessin vor ihrem kleinen Katzenpalast eine Attraktion und ein beliebtes Fotomotiv.

In den sozialen Medien brach ein Sturm der Entrüstung los

Jetzt aber gibt’s mächtig Ärger um das hübsche weiß-graue Fellknäuel. Anastasias Schicksal spaltet Dubrovnik, weil ihr die Leitung des ebenfalls im Rektorenpalast untergebrachten Kulturhistorischen Museums das Zuhause weggenommen hat und die Katzendame jetzt wieder obdachlos ist. Ihre stilvolle Hütte beeinträchtige angeblich das „einzigartige und historische Stadtbild“ des mittelalterlichen Unesco-Weltkulturerbes, heißt es aus dem Museum.

In den sozialen Medien brach ein Sturm der Entrüstung los, wurden die Museumsleitung und die Stadtoberen kräftig beschimpft. Anastasia lässt das kalt, sie döst auf den Steinstufen und ist inzwischen eine Berühmtheit. Von Singapur bis Kuwait berichten Medien über ihre Vertreibung. Sie hat unter dem Namen „Kneginja Anastazija“ (Prinzessin Anastasia) eine eigene Facebook-Seite, und in einer Online-Petition fordern ihre Fans den Wiederaufbau ihres Katzen-Palastes.