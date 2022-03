Habeck und Klingbeil heute Gäste bei Anne Will

Bei Anne Will heute diskutieren fünf Gäste über den Krieg in der Ukraine. Mit dabei ist Wirtschaftsminister Robert Habeck.

13.03.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Anne Will heute: Fünf Gäste diskutieren in der Sendung am Sonntagabend (13. März) einmal mehr über den russischen Krieg gegen die Ukraine.

Hier alle Infos zur Talk-Show mit Anne Will heute Abend im Ersten.

Das sind die Gäste heute bei Anne Will am Sonntag, 13. März 2022

Robert Habeck

Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender

Claudia Major, Politikwissenschaftlerin, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik

Katja Petrowskaja, Schriftstellerin

Roderich Kiesewetter ( CDU

Das ist das Thema heute Abend bei Anne Will

"Angriff auf die Ukraine - wie kann Putins Krieg beendet werden?", lautet das Thema heute Abend bei Anne Will. Auf unterschiedlichen diplomatischen Ebenen wird mit Russland über eine Beendigung des Krieges gesprochen - bisher ohne Erfolg. Sogar Altkanzler Gerhard Schröder traf sich dazu in Moskau mit Präsident Wladimir Putin. Währenddessen gehen die Angriffe auf die Ukraine unvermindert weiter. Mittlerweile sind mehr als zwei Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrer Heimat geflüchtet.

Wie kann der Ukraine geholfen werden? Welche Maßnahmen können den Krieg beenden? Die USA stoppen die Einfuhr von russischem Öl, Gas und Kohle. Müssten auch Deutschland und die anderen EU-Staaten vollständig auf Energie aus Russland verzichten? Diese Fragen will Anne Will in ihrer Serndjung diskutieren.

Anne Will heute am 13. März: Uhrzeit, Livestream und Wiederholung in der Mediathek

Beginn der Sendung heute ist nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD.

Anne Will ist auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung wird die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. Ab 1999 moderierte sie als erste Frau die "Sportschau" in der ARD. Im April 2001 wurde Moderatorin der "Tagesthemen". Ein Jahr später bekam sie die Goldene Kamera verliehen. Seit September 2007 moderiert sie die politische Talkshow im Ersten, die auch ihren Namen trägt: Anne Will.

Nächste Talkshow im Ersten ist am Montag, 14. März, "Hart aber fair".