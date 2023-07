Dem Untergang geweiht: Wie verändern Kirchenaustritte die Gesellschaft?

Mehr als eine Dreiviertelmillion Deutsche haben 2022 die Kirchen verlassen. Wie lebt es sich ohne Religion? Und was treibt die an, die sich weiter engagieren?

09.07.2023 | Stand: 09:17 Uhr

Sie ist gerade fünf Jahre alt, doch für Lilli steht fest: "Wir gehen nicht in die Kirche, weil: Wir glauben nicht an Gott." Ihre Eltern sind vor knapp einem Jahr gemeinsam mit der Kleinen aus der Kirche ausgetreten. Die Entscheidung haben sich Sandra und Moritz Graf lange überlegt und nicht leicht gemacht. Nun lebt die Familie aus dem Unterallgäu religionsfrei, Vater Moritz erklärt das so: "Wir glauben an die Wissenschaft und wir lieben die Natur. Sie ist das Größte und Mächtigste, das wir uns vorstellen können." Doch was bedeutet diese Einstellung für Familienalltag und Kindererziehung? Und wie gut klappt das Leben ohne Kirche im christlich geprägten Bayern, noch dazu auf dem Land? Diesen Fragen mussten sich die Grafs stellen, gerade auch gegenüber Familie und Bekannten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.