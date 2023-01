Der Bergdoktor: Darum geht es heute in der Folge "Getrennte Welten"

Der Bergdoktor ist zurück im ZDF. Hier Handlung und Schauspieler in Folge 2 - "Der Bergdoktor - Getrennte Welten".

"Der Bergdoktor" läuft heute wieder im ZDF. Für die Fans von Dr. Martin Gruber alias Hans Sigl hat das Warten auf die neuen Folgen vom Bergdoktor damit ein Ende. Insgesamt acht Episoden hat die neue Staffel, die Dr. Gruber wieder vor jede Menge private und berufliche Herausforderungen stellt.

"Getrennte Welten" ist der Titel von Staffel 16, Folge 2 heute. Hier alle Infos zu Folge, Handlung und Darstellern.

Der Bergdoktor - Getrennte Welten läuft am Donnerstag, 5. Januar 2023, 20.15 Uhr.

Das ist die Handlung heute von Der Bergdoktor - Folge Getrennte Welten

Martin Gruber sorgt sich um den leidenschaftlichen Mountainbiker Felix Dreier, der sich einer wichtigen Operation verweigert. Doch dann trifft Felix auf die ehrgeizige Doktorandin Livia Pavel.

Beim Aufeinandertreffen im "Wilden Kaiser" sind Felix und Livia sofort voneinander fasziniert. Jedoch geht Livia auf Rückzug, denn in ihrer Welt scheint kein Platz für Felix zu sein. Auch eine beginnende Erkältung kommt unpassend, weshalb Felix sie in Martins Praxis mitnimmt.

Martin Gruber vermutet eine allergische Reaktion bei Livia und beauftragt das Labor mit einer Blutanalyse. Linn Kemper nimmt die Gelegenheit wahr, Felix zu einer schon länger ausstehenden Besprechung mit seinem Arzt zu bewegen. Der sportlich aktive Mann entzieht sich schon seit Längerem der Auseinandersetzung mit Martin Gruber. Denn eine Tumorerkrankung in seiner Halswirbelsäule erfordert weitere Eingriffe. Doch Felix lebt für seinen Sport; eine Operation der Halswirbel würde bedeuten, dass er das Mountainbiken für immer aufgeben müsste.

Livia kann ihn nicht verstehen. Felix' Obsession für den Augenblick fasziniert sie zwar, doch sie selbst hat viele Pläne für die Zukunft und würde die medizinischen Möglichkeiten sicherlich ausschöpfen. Martin Gruber spürt, dass er über Livia einen anderen Zugang zu Felix bekommt, denn er ist überzeugt, Felix helfen zu können. Doch bei einem Checkup für die Operation gibt es schlechte Nachrichten.

Parallel dazu wächst Martins innere Unruhe, da vor Kurzem Rolf und Caro Pflüger wieder in Ellmau aufgetaucht sind. Lilli trifft im Krankenhaus ihren Großvater und ihre Tante. Obwohl sich Martin und sein Bruder Hans einig darüber sind, dass sie die Pflügers auch weiterhin auf Distanz halten wollen, wächst Lillis Interesse an der Familie ihrer verstorbenen Mutter.

Das sind die Darsteller in der Folge "Der Bergdoktor - Getrennte Welten"

Felix Dreier: Felix Kreutzer

Livia Pavel: Maxine Kazis

Julia Andermatt: Nathalie Schott

Dr. Martin Gruber: Hans Sigl

Hans Gruber: Heiko Ruprecht

Lisbeth Gruber: Monika Baumgartner

Lilli Gruber: Ronja Forcher

Dr. Alexander Kahnweiler: Mark Keller

Susanne Dreiseitl: Natalie O'Hara

Dr. Vera Fendrich: Rebecca Immanuel

Linn Kemper: Andrea Gerhard

Dr. Angelika Rüdiger: Annika Ernst

Paul Richter: Dominic Raacke

Caro Pflüger: Barbara Lanz

Rolf Pflüger: Wolfram Berger

Sophia Gruber: Ylvi Unertl

Was ist neu in der 16. Staffel von "Der Bergdoktor"?

Die ZDF-Reihe "Der Bergdoktor" mit Hans Sigl in der Titelrolle startet am Donnerstag, 29. Dezember 2022, 20.15 Uhr, in die 16. Staffel. Im Ensemble neu dabei sind Barbara Lanz und Wolfram Berger als Caro und Roland Pflüger.

Wie lange gibt es die "Der Bergdoktor"-Folgen in der ZDF-Mediathek zu sehen?

Die neuen "Bergdoktor"-Folgen sind ab der Erstausstrahlung immer ein Jahr lang in der ZDF-Mediathek kostenfrei abzurufen. Aktuell läuft in der Mediathek Staffel 15.

