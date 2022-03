Ist "Der Bergdoktor" plötzlich ganz allein? - So dramatisch wird die letzte Folge heute im ZDF

"Der Bergdoktor" - heute läuft das Finale 2022 im ZDF. Die letzte Folge 7 von Staffel 15 kommt zur Sendezeit um 20.15 Uhr und in der Mediathek. Die Vorschau.

17.03.2022 | Stand: 17:28 Uhr

Harte Zeiten für Fans von "Der Bergdoktor". Nicht nur, dass die neue Staffel 15 heute im ZDF zu Ende geht: Folge 7 ist schon das "Bergdoktor"-Finale 2022 für Dr. Martin Gruber, Lisbeth Gruber, Lilli Gruber und Hans.

Zuletzt mussten "Bergdoktor"-Fans im TV auch noch öfters auf die Ausstrahlung ihrer Lieblingsserie verzichten. Wegen des Kriegs in der Ukraine wurden mehrere Sendetermine im ZDF verschoben - so zuletzt in der vergangenen Woche das eigentlich geplante Staffelfinale am 10. März. Stattdessen zeigte der Sender die Sondersendung "Markus Lanz - Ein Abend für die Ukraine". Mehrfach gab es in dieser Staffel eine Pause von fast zwei Wochen zwischen den einzelnen Folgen im ZDF - geschuldet der aktuellen Lage.

Wann wird "Der Bergdoktor" ausgestrahlt?

Heute, am 17. März 22, erfahren die TV-Zuschauer nun endlich, wie die 15. Staffel von "Der Bergdoktor" endet. Der Sendetermin laut ZDF:

17. März 2022, 20.15 Uhr - Folge 7 "Was bleibt" (bereits abrufbar in der ZDF-Mediathek)

Worum geht's beim "Bergdoktor" heute? - Handlung der neuen Folge

Wie endet die 15. Staffel "Der Bergdoktor"? Im Mittelpunkt stehen auch heute die Beziehungen von Martin Gruber und Anne - und von Tochter Lilli Gruber und ihrem Freund Robert.

Achtung SPOILER: Lilli hat auf dem Gruberhof gekündigt und will künftig bei ihrem Freund in der Werkstatt arbeiten. Sie scheint tatsächlich die Familie Gruber zu verlassen. Doch dann hört sie zufällig bei einem Telefonat mit, das alles verändert und Robert in keinem guten Licht dastehen lässt.

Bei Bergdoktor Martin Gruber kommt es zum Showdown im Beziehungs-Dreieck mit seiner Freundin Anne, Ex Franziska und dem neugeborenen Sohn Johann. Franziska will nach New York - und nun kehrt auch Anne dem Gruberhof den Rücken, weil sie nicht zwischen den Stühlen stehen will. Martin droht, plötzlich völlig alleine zu sein - ohne seinen Sohn, Franziska und ohne Anne.

Auch im Finale von Staffel 15 gibt es heute vor der Kulisse am Bergdoktor-Drehort am Wilden Kaiser in Österreich jede Menge Drama, Liebes-Wirrwarr und Familien-Zoff. (Lesen Sie auch: Hans Sigl hat 20 Kilo abgenommen: "Bergdoktor"-Schauspieler hält sein Gewicht).

Bilderstrecke

Der Bergdoktor - So hat sich der Cast über die Jahre entwickelt

1 von 13 Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF 2 von 13 Die Familie Gruber (v.l.): Bruder Hans (Heiko Ruprecht), Mutter Lisbeth (Monika Baumgarntner), Tochter Lilli (Ronja Forcher), der Bergdoktor Martin (Hans Sigl). Bild: ZDF, Thomas Schumann (Archiv) Die Familie Gruber (v.l.): Bruder Hans (Heiko Ruprecht), Mutter Lisbeth (Monika Baumgarntner), Tochter Lilli (Ronja Forcher), der Bergdoktor Martin (Hans Sigl). Bild: ZDF, Thomas Schumann (Archiv) 3 von 13 Die Gruber-Familie hat einen großen Auftritt auf dem Sängerfest in Staffel vier. Bild: Thomas R. Schumann, ZDF Die Gruber-Familie hat einen großen Auftritt auf dem Sängerfest in Staffel vier. Bild: Thomas R. Schumann, ZDF 4 von 13 Noch ein älteres Bild aus der Serie. Der Bergdoktor läuft seit 2008 im ZDF. Es ist eine Neuauflage einer deutsch-österreichischen Serie mit dem gleichen Namen aus den Jahren 1992-1997. Bild: Susanne Sigl Noch ein älteres Bild aus der Serie. Der Bergdoktor läuft seit 2008 im ZDF. Es ist eine Neuauflage einer deutsch-österreichischen Serie mit dem gleichen Namen aus den Jahren 1992-1997. Bild: Susanne Sigl 5 von 13 Die Dreharbeiten zur 9. Staffel von "Der Bergdoktor" haben hier gerade begonnen. Die Familie Gruber ist wieder vereint auf ihrem Hof. v.l.n.r.: Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF Die Dreharbeiten zur 9. Staffel von "Der Bergdoktor" haben hier gerade begonnen. Die Familie Gruber ist wieder vereint auf ihrem Hof. v.l.n.r.: Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF 6 von 13 Die vier vom Gruberhof: (von links) Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF Die vier vom Gruberhof: (von links) Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF 7 von 13 Auf ein neues Jahr: Die Kern-Besetzung der Erfolgsserie Bergdoktor beim Drehstart für ein neues Winterspecial im Jahr 2016. Bild: Stefanie Leo, ZDF Auf ein neues Jahr: Die Kern-Besetzung der Erfolgsserie Bergdoktor beim Drehstart für ein neues Winterspecial im Jahr 2016. Bild: Stefanie Leo, ZDF 8 von 13 Familie Gruber im Jahr 2015. Von links: Hans (Heiko Ruprecht), Lisbeth (Monika Baumgartner), Lilli (Ronja Forcher), Martin (Hans Sigl). Bild: Roland Defrancesco, ZDF Familie Gruber im Jahr 2015. Von links: Hans (Heiko Ruprecht), Lisbeth (Monika Baumgartner), Lilli (Ronja Forcher), Martin (Hans Sigl). Bild: Roland Defrancesco, ZDF 9 von 13 Familienidylle auf dem Gruberhof: Lisbeth (Monika Baumgartner, l.) mit ihren beiden Söhnen Martin (Hans Sigl, 2.v.l.) und Hans (Heiko Ruprecht, 2.v.r.) und Enkeltochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Stefanie Leo, ZDF Familienidylle auf dem Gruberhof: Lisbeth (Monika Baumgartner, l.) mit ihren beiden Söhnen Martin (Hans Sigl, 2.v.l.) und Hans (Heiko Ruprecht, 2.v.r.) und Enkeltochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Stefanie Leo, ZDF 10 von 13 Hans Sigl, Monika Baumgartner, Ronja Forcher und Heiko Rupprecht treffen sich zum 14. Mal am Wilden Kaiser für eine neue Staffel. Bild: Roland Defrancesco, ZDF Hans Sigl, Monika Baumgartner, Ronja Forcher und Heiko Rupprecht treffen sich zum 14. Mal am Wilden Kaiser für eine neue Staffel. Bild: Roland Defrancesco, ZDF 11 von 13 Der Cast um Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl (links) kurz nach dem Drehbeginn für die zwölfte Staffel im Jahr 2018. Bild: Bernd Schuller, ZDF Der Cast um Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl (links) kurz nach dem Drehbeginn für die zwölfte Staffel im Jahr 2018. Bild: Bernd Schuller, ZDF 12 von 13 "Der Bergdoktor - Drehstart Juni 2020": Die Hauptdarsteller um Hans Sigl (ganz hinten) versammeln sich zum Foto vor dem Gruberhof. Bild: Erika Hauri, ZDF "Der Bergdoktor - Drehstart Juni 2020": Die Hauptdarsteller um Hans Sigl (ganz hinten) versammeln sich zum Foto vor dem Gruberhof. Bild: Erika Hauri, ZDF 13 von 13 Mit Robert Schwarz (Timon Ballenberger, l.) und Anne (Ines Lutz, r.) erhält die Gruber-Familie rund um Lilli (Ronja Forcher, 2.v.l.), Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.r.), Hans (Heiko Ruprecht, 3.v.l.) und Martin (Hans Sigl, 3.v.r.) in der 15. Staffel "Zuwachs". Bild: Erika Hauri, ZDF Mit Robert Schwarz (Timon Ballenberger, l.) und Anne (Ines Lutz, r.) erhält die Gruber-Familie rund um Lilli (Ronja Forcher, 2.v.l.), Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.r.), Hans (Heiko Ruprecht, 3.v.l.) und Martin (Hans Sigl, 3.v.r.) in der 15. Staffel "Zuwachs". Bild: Erika Hauri, ZDF 1 von 13 Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF

Wann kommt die neue Folge Bergdoktor in der Mediathek?

Das dramatische Staffel-Finale von "Der Bergdoktor" 2022 ist schon jetzt in der ZDF-Mediathek abrufbar. Dort gibt es die Folgen jeweils ein ganzes Jahr lang ab der Erstausstrahlung kostenlos zum Anschauen.

Der Bergdoktor - Schauspieler: Diese Darsteller sind Staffe 15 dabei