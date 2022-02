"Der Bergdoktor" heute Abend im ZDF: Darauf dürfen sich Fans in den nächsten Folgen freuen

Heute Abend läuft im TV "Der Bergdoktor". Das ZDF zeigt zur besten Sendezeit Folge 4 von Staffel 15. In der Mediathek gibt es danach Folge 5. Darum geht es.

10.02.2022 | Stand: 10:24 Uhr

Für viele Serien-Fans ist es ein fester Termin zur besten Sendezeit: Aktuell zeigt das ZDF jeden Donnerstag um 20.15 Uhr neue Folgen von "Der Bergdoktor".

Auch in Staffel 15 muss sich Bergdoktor Martin Gruber (Schauspieler Hans Sigl) nicht nur um Patienten in seiner Praxis und in der nahe gelegenen Klinik kümmern. Vor der Kulisse am Bergdoktor-Drehort am Wilden Kaiser in Österreich gibt es jede Menge Drama, Liebes-Wirrwarr, Familien-Zoff und -Versöhnung und vieles mehr (Lesen Sie auch: Hans Sigl hat 20 Kilo abgenommen: "Bergdoktor"-Schauspieler hält sein Gewicht).

Heute Abend zeigt das ZDF Folge 4 von Staffel 15, danach ist in der ZDF-Mediathek "Der Bergdoktor", Folge 5/15 zu sehen.

Die nächsten TV-Sendetermine "Der Bergdoktor" im ZDF





10. Februar 2022, 20.15 Uhr - Folge 4 "Kontrollverlust" (bereits in der ZDF-Mediathek aufrufbar)

17. Februar 2022, 20.15 Uhr - Folge 5 "Extreme"

Der Bergdoktor - Handlung: Darum geht's in den neuen Folgen





Folge 4 - Kontrollverlust: Der Bergdoktor ist seit Staffel 15 frischgebackener Vater. Seine Ex-Freundin Franziska Hochstetter brachte einen Sohn zur Welt - doch sie liegt im Koma. Ihre Mutter Thea macht Martin Gruber derweil das Leben mehr als schwer: Sie will ihm das Sorgerecht entziehen und schaltet einen Anwalt ein.

In seiner Praxis hat es der Bergdoktor mal wieder mit einem schwierigen Fall zu tun. Soldatin Mia Lohmann hat einen Tumor in der Leber (Lesen Sie auch: Bergdoktor-Autor aus München: Ideen für neue Patienten holt er aus der Zeitung).

Folge 5 - Extreme: Das Ultimatum von Großmutter Thea wird bedrohlich: Dem Gruberhof droht das Aus, sollte Martin nicht auf das Sorgerecht für seinen Sohn verzichten. Die Familie plagen Existenzängste.

Große Sorgen um ihren Freund Tobias macht sich Bergsteigerin Nima Surländer. Der geht beim Free-Solo-Klettern immer größere Risiken ein, als er bei einer Tour an der Steinplatte plötzlich unerklärliche Muskelzuckungen bekommt. Der Bergdoktor muss ihm die Diagnose mitteilen.

Bilderstrecke

Der Bergdoktor - So hat sich der Cast über die Jahre entwickelt

1 von 13 Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF 2 von 13 Die Familie Gruber (v.l.): Bruder Hans (Heiko Ruprecht), Mutter Lisbeth (Monika Baumgarntner), Tochter Lilli (Ronja Forcher), der Bergdoktor Martin (Hans Sigl). Bild: ZDF, Thomas Schumann set@setphoto.de Die Familie Gruber (v.l.): Bruder Hans (Heiko Ruprecht), Mutter Lisbeth (Monika Baumgarntner), Tochter Lilli (Ronja Forcher), der Bergdoktor Martin (Hans Sigl). Bild: ZDF, Thomas Schumann set@setphoto.de 3 von 13 Die Gruber-Familie hat einen großen Auftritt auf dem Sängerfest in Staffel vier. Bild: Thomas R. Schumann, ZDF Die Gruber-Familie hat einen großen Auftritt auf dem Sängerfest in Staffel vier. Bild: Thomas R. Schumann, ZDF 4 von 13 Noch ein älteres Bild aus der Serie. Der Bergdoktor läuft seit 2008 im ZDF. Es ist eine Neuauflage einer deutsch-österreichischen Serie mit dem gleichen Namen aus den Jahren 1992-1997. Bild: Susanne Sigl Noch ein älteres Bild aus der Serie. Der Bergdoktor läuft seit 2008 im ZDF. Es ist eine Neuauflage einer deutsch-österreichischen Serie mit dem gleichen Namen aus den Jahren 1992-1997. Bild: Susanne Sigl 5 von 13 Die Dreharbeiten zur 9. Staffel von "Der Bergdoktor" haben hier gerade begonnen. Die Familie Gruber ist wieder vereint auf ihrem Hof. v.l.n.r.: Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF Die Dreharbeiten zur 9. Staffel von "Der Bergdoktor" haben hier gerade begonnen. Die Familie Gruber ist wieder vereint auf ihrem Hof. v.l.n.r.: Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF 6 von 13 Die vier vom Gruberhof: (von links) Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF Die vier vom Gruberhof: (von links) Hans Gruber (Heiko Ruprecht), Lilli Gruber (Ronja Forcher), Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). Bild: Stefanie Leo, ZDF 7 von 13 Auf ein neues Jahr: Die Kern-Besetzung der Erfolgsserie Bergdoktor beim Drehstart für ein neues Winterspecial im Jahr 2016. Bild: Stefanie Leo, ZDF Auf ein neues Jahr: Die Kern-Besetzung der Erfolgsserie Bergdoktor beim Drehstart für ein neues Winterspecial im Jahr 2016. Bild: Stefanie Leo, ZDF 8 von 13 Familie Gruber im Jahr 2015. Von links: Hans (Heiko Ruprecht), Lisbeth (Monika Baumgartner), Lilli (Ronja Forcher), Martin (Hans Sigl). Bild: Roland Defrancesco, ZDF Familie Gruber im Jahr 2015. Von links: Hans (Heiko Ruprecht), Lisbeth (Monika Baumgartner), Lilli (Ronja Forcher), Martin (Hans Sigl). Bild: Roland Defrancesco, ZDF 9 von 13 Familienidylle auf dem Gruberhof: Lisbeth (Monika Baumgartner, l.) mit ihren beiden Söhnen Martin (Hans Sigl, 2.v.l.) und Hans (Heiko Ruprecht, 2.v.r.) und Enkeltochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Stefanie Leo, ZDF Familienidylle auf dem Gruberhof: Lisbeth (Monika Baumgartner, l.) mit ihren beiden Söhnen Martin (Hans Sigl, 2.v.l.) und Hans (Heiko Ruprecht, 2.v.r.) und Enkeltochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Stefanie Leo, ZDF 10 von 13 Hans Sigl, Monika Baumgartner, Ronja Forcher und Heiko Rupprecht treffen sich zum 14. Mal am Wilden Kaiser für eine neue Staffel. Bild: Roland Defrancesco, ZDF Hans Sigl, Monika Baumgartner, Ronja Forcher und Heiko Rupprecht treffen sich zum 14. Mal am Wilden Kaiser für eine neue Staffel. Bild: Roland Defrancesco, ZDF 11 von 13 Der Cast um Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl (links) kurz nach dem Drehbeginn für die zwölfte Staffel im Jahr 2018. Bild: Bernd Schuller, ZDF Der Cast um Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl (links) kurz nach dem Drehbeginn für die zwölfte Staffel im Jahr 2018. Bild: Bernd Schuller, ZDF 12 von 13 "Der Bergdoktor - Drehstart Juni 2020": Die Hauptdarsteller um Hans Sigl (ganz hinten) versammeln sich zum Foto vor dem Gruberhof. Bild: Erika Hauri, ZDF "Der Bergdoktor - Drehstart Juni 2020": Die Hauptdarsteller um Hans Sigl (ganz hinten) versammeln sich zum Foto vor dem Gruberhof. Bild: Erika Hauri, ZDF 13 von 13 Mit Robert Schwarz (Timon Ballenberger, l.) und Anne (Ines Lutz, r.) erhält die Gruber-Familie rund um Lilli (Ronja Forcher, 2.v.l.), Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.r.), Hans (Heiko Ruprecht, 3.v.l.) und Martin (Hans Sigl, 3.v.r.) in der 15. Staffel "Zuwachs". Bild: Erika Hauri, ZDF Mit Robert Schwarz (Timon Ballenberger, l.) und Anne (Ines Lutz, r.) erhält die Gruber-Familie rund um Lilli (Ronja Forcher, 2.v.l.), Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.r.), Hans (Heiko Ruprecht, 3.v.l.) und Martin (Hans Sigl, 3.v.r.) in der 15. Staffel "Zuwachs". Bild: Erika Hauri, ZDF 1 von 13 Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF Das waren die Anfänge im Jahr 2008. Die Familie des neuen Bergdoktors: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 2.v.r.) mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, l.), Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 2.v.l.) und seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, r.). Bild: Hans Seidenabel, ZDF

Der Bergdoktor - Schauspieler: Diese Darsteller sind in den neuen Folgen dabei





Dr. Martin Gruber : Hans Sigl

: Hans Gruber : Heiko Ruprecht

: Heiko Ruprecht Lisbeth Gruber: Monika Baumgartner

Lilli Gruber : Ronja Forcher

: Anne Meierling : Ines Lutz

: Ines Lutz Franziska Hochstetter : Simone Hanselmann

: Linn Kemper : Andrea Gerhard

: Susanne Dreiseitl: Natalie O'Hara

Dr. Alexander Kahnweiler: Mark Keller

Wie lange gibt es die "Der Bergdoktor"-Folgen in der ZDF-Mediathek zu sehen?

Gute Nachrichten für alle Fans des Bergdoktors: Die Folgen sind jeweils ein ganzes Jahr lang ab der Erstausstrahlung in der ZDF-Mediathek verfügbar.