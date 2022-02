"Der Bergdoktor" im ZDF: Wieso nach der heutigen Folge zwei Wochen Pause im TV ist

Im ZDF-Programm heute läuft "Der Bergdoktor": Folge 5 von Staffel 15 zur Sendezeit 20.15 Uhr verspricht Drama für Martin Gruber - auch in der ZDF-Mediathek.

17.02.2022 | Stand: 15:31 Uhr

Jeden Donnerstag um 20.15 Uhr zeigt das ZDF aktuell neue Folgen von "Der Bergdoktor". Heute Abend läuft zur besten Sendezeit Folge 5 von Staffel 15, die bereits jetzt in der ZDF-Mediathek zu sehen ist.

Auf die "Bergdoktor"-Folge 6/15 müssen Serien-Fans im TV dann aber ein wenig länger warten. Der Ausstrahlungstermin ist wegen des Gumpigen Donnerstags nicht kommende Woche am 24.2. - sondern erst in zwei Wochen am 3. März 2022. Nächste Woche zeigt das ZDF am Donnerstagabend die Faschingssitzung "Kölle Alaaf".

Das bringt "Der Bergdoktor"-Staffel 15

Bergdoktor Martin Gruber beschäftigt in Staffel 15 vor allem sein privates Schicksal. Mit Ex-Freundin Franziska Hochstetter hat er vor kurzem einen gemeinsamen Sohn bekommen. Doch die Ex liegt im Koma - und ihre Mutter Thea lässt nichts unversucht, um dem "Bergdoktor" das Sorgerecht für das Kind zu entziehen. Mit einem Ultimatum bringt sie sogar den Gruber-Hof und die ganze Familie in existenzielle Gefahr.

Besser läuft es da oft für die Patienten von Martin Gruber (Hans Sigl): Ihnen hilft "Der Bergdoktor" selbst in den schwierigsten Situationen mit Können, Geschick und Geduld. (Lesen Sie auch: Hans Sigl hat 20 Kilo abgenommen: "Bergdoktor"-Schauspieler hält sein Gewicht).

Die nächsten TV-Sendetermine "Der Bergdoktor" im ZDF





17. Februar 2022, 20.15 Uhr - Folge 5 "Extreme" (jetzt schon abrufbar in der ZDF-Mediathek)

3. März 2022, 20.15 - Folge 6 "Im Frieden" (ab 24. Februar in der ZDF-Mediathek)

Gedreht wird die dramatische Medizin- und Familienserie am Drehort am Wilden Kaiser in Tirol in Österreich.

Der Bergdoktor - Handlung: Darum geht's in den neuen Folgen

Lesen Sie auch

Der Bergdoktor: neue Folgen 2022 "Der Bergdoktor" heute Abend im ZDF: Darauf dürfen sich Fans in den nächsten Folgen freuen

Folge 5 - Extreme: Das Ultimatum von Großmutter Thea wird bedrohlich: Sollte Martin nicht auf das Sorgerecht für seinen Sohn verzichten, droht dem Gruberhof das Aus. Bergsteigerin Nima Surländer sorgt sich indes um ihren Freund. Tobias geht beim Free-Solo-Klettern große Risiken ein, als er bei einer Tour Muskelzuckungen bekommt. Der Bergdoktor muss eine schwierige Diagnose stellen.

Folge 6 - Im Frieden: (Achtung SPOILER)

Franziska ist endlich aus dem Koma erwacht - jetzt gibt es Hoffnung: Kann der kleine Sohn des Bergdoktors doch auf dem Gruberhof leben? Doch Martin ist skeptisch - auch, weil es jetzt Zoff zwischen Franziska und ihre Mutter gibt. Die Familen-Idylle ist schon wieder in Gefahr.

Beruflich hat es "Der Bergdoktor" mit den legendären Bergsteigern Maurus Steiger und Rudi Zimmer zu tun. Früher waren sie für ihre spektakulären Expeditionen bekannt. Doch als es jetzt zu einem Wiedersehen kommt, gibt es Spannungen. "Der Bergdoktor" gerät in ein unerwartetes Beziehungsdreieck. (Lesen Sie auch: Bergdoktor-Autor aus München: Ideen für neue Patienten holt er aus der Zeitung).

Wie lange gibt es die "Der Bergdoktor"-Folgen in der ZDF-Mediathek zu sehen?

Die neuen "Bergdoktor"-Folgen sind jeweils ein ganzes Jahr lang ab der Erstausstrahlung in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Der Bergdoktor - Schauspieler: Diese Darsteller sind in den neuen Folgen dabei





Dr. Martin Gruber : Hans Sigl

: Lisbeth Gruber : Monika Baumgartner

: Lilli Gruber : Ronja Forcher

: Hans Gruber : Heiko Ruprecht

: Heiko Ruprecht Anne Meierling: Ines Lutz

Franziska Hochstetter : Simone Hanselmann

: Linn Kemper : Andrea Gerhard

: Susanne Dreiseitl: Natalie O'Hara

Dr. Alexander Kahnweiler: Mark Keller

Bilderstrecke

Der Bergdoktor - So hat sich der Cast über die Jahre entwickelt