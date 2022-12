Der Bergdoktor: Darum geht es in Staffel 16, Folge 4 "Wer wir sind"

Der Bergdoktor ist zurück im ZDF. Staffel 16 beginnt Ende Dezember 2022. Hier Handlung und Schauspieler in Folge 4 - "Der Bergdoktor - Wer wir sind".

"Der Bergdoktor", Staffel 16 läuft ab Ende 2022 im ZDF. Insgesamt acht Episoden hat die neue Staffel, die Dr. Gruber wieder vor jede Menge private und berufliche Herausforderungen stellt.

"Wer wir sind" ist der Titel von Staffel 16, Folge 4. Hier alle Infos zu Folge, Handlung und Darstellern.

Wannn kommt "Der Bergdoktor - Wer wir sind" (Staffel 16 Episode 4 im TV)?

Der Bergdoktor - Getrennte Welten läuft am Donnerstag, 19. Januar 2023, 20.15 Uhr.

Das ist die Handlung von Staffel 16, Folge 4: Der Bergdoktor - Wer wir sind

Nach einem Wutausbruch erleidet Andrea Hoffmann einen Schwächeanfall. Ausgerechnet auf der Gessner-Alm, die Martin Gruber wegen eines Vorfalls vor mehr als 20 Jahren meidet.

Damals verbrachte Martin dort einen Kurzurlaub mit seinem Bruder und dessen Frau Sonja. Wolfram Gessner erinnert sich noch an das Trio. Der Pferdezüchter bietet inzwischen Therapiereiten an. Andrea hatte sich hier in ihrer schweren Lebenslage Hilfe erhofft. Die Juristin steht gerade vor den Trümmern ihres Lebens: Job weg, Freundin weg, Wohnung weg. Über einen Zeitschriftenartikel war sie auf das Angebot des Therapiereitens aufmerksam geworden. Doch die eigentliche Therapeutin ist erkrankt.

Wolfgang möchte Andrea sofort wieder wegschicken, als sie plötzlich einen Zusammenbruch hat. Martin vermutet zunächst, dass Erschöpfung dahintersteckt, möchte jedoch mögliche andere Ursachen ausschließen. So kommt es, dass er einer bedrohlichen Herzerkrankung von Andrea auf die Spur kommt. Es gelingt ihm, Wolfram zu überreden, Andrea für ein paar Tage bei sich aufzunehmen. Die beiden sehr unterschiedlichen Charaktere kommen zunächst nicht miteinander klar. Doch dann beobachtet Wolfgang, wie Andrea es auf natürliche Art schafft, eine Verbindung zu einem seiner Pferde aufzubauen.

Privat gerät Martin in einen Konflikt mit Caro Pflüger, die den Plan ihres Vaters Rolf unterstützt, noch enger mit Hans zu kooperieren. Martin möchte eine noch weitergehende Verbindung zwischen den Grubers und den Pflügers verhindern. Doch Lilli ist begeistert von ihrer "neuen" Familie und Hans steckt mit dem Hof finanziell in der Klemme.

Das sind die Darsteller in der Folge "Der Bergdoktor - Wer wir sind"

Andrea Hoffmann: ChrisTine Urspruch

Wolfram Gessner: Götz Otto

Monika: Maria Bachmann

Robert Schwarz: Timon Ballenberger

Dr. Martin Gruber: Hans Sigl

Hans Gruber: Heiko Ruprecht

Lisbeth Gruber: Monika Baumgartner

Lilli Gruber: Ronja Forcher

Dr. Alexander Kahnweiler: Mark Keller

Susanne Dreiseitl: Natalie O'Hara

Dr. Vera Fendrich: Rebecca Immanuel

Linn Kemper: Andrea Gerhard

Dr. Angelika Rüdiger: Annika Ernst

Paul Richter: Dominic Raacke

Caro Pflüger: Barbara Lanz

Rolf Pflüger: Wolfram Berger

Sophia Gruber: Ylvi Unertl

Wo kann ich "Der Bergdoktor - Eine schwere Last" in der Mediathek sehen?

Die neuen Folgen von Der Bergdoktor gibt es ab 22. Dezember in der ZDF Mediathek als kostenloser Stream.

Wie lange gibt es die "Der Bergdoktor"-Folgen in der ZDF-Mediathek zu sehen?

Die neuen "Bergdoktor"-Folgen sind ab der Erstausstrahlung immer ein Jahr lang in der ZDF-Mediathek kostenfrei abzurufen. Aktuell läuft in der Mediathek Staffel 15.

