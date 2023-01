Der Bergdoktor: Darum geht es Folge 8 der Staffel 16 "Der Weg zurück"

Der Bergdoktor ist zurück im ZDF. "Der Weg zurück" ist der Titel des Staffelfinales am 26. Februar 2023. Was ist die Handlung, wer sind die Schauspieler? Hier alle Infos.

"Der Bergdoktor" ist zurück im ZDF. Staffel 16 läuft seit Ende 2022 im ZDF, "Neuland" ist der Titel von Folge 8, dem Finale der neuen Staffel, die Dr. Gruber wieder vor jede Menge private und berufliche Herausforderungen stellt. Hier alle Infos zu Folge, Handlung und Darstellern.

Wann kommt "Der Bergdoktor - Der Weg zurück" (Staffel 16 Episode 8 im TV)?

Der Bergdoktor - Der Weg zurück läuft am Donnerstag, 26. Februar 2023, 20.15 Uhr.

Das ist die Handlung von Staffel 16, Folge 8: Der Bergdoktor - Der Weg zurück

Martin Gruber ist entschlossen: Er wird Ellmau verlassen. Vorher will er noch die Knochenmarktransplantation bei Katharina Schober begleiten. Doch dann gibt es Probleme mit der Spenderin.

Überraschenderweise stellt sich Katharinas Schwester Melanie als Spenderin heraus. Die beiden haben sich acht Jahre lang nicht gesehen. Melanie will den Eingriff schnell hinter sich bringen, aber plötzlich bekommt sie selbst gesundheitliche Probleme.

Die Transplantation ist somit akut gefährdet. Zugleich stellt Martin verwundert fest, dass Melanie so schnell wie möglich wieder nach Bremen zurückmöchte, wo sie seit ihrem Weggang aus Ellmau lebt. Katharina ist nicht sehr begeistert darüber, dass ausgerechnet ihre jüngere Schwester ihre Spenderin sein soll.

Gegen ihren Willen hatte die Mutter der beiden, Gisela, Melanie um Hilfe gebeten. Martin weiß, wie schwierig die Suche nach einer geeigneten Spenderin ist. Warum tun sich die beiden Schwestern so schwer miteinander? Obwohl sie doch eigentlich einander sehr zugewandt erscheinen? Was hat sie damals, acht Jahre zuvor, auseinandergebracht? Melanies Herzprobleme sind nicht harmlos. Umso wichtiger wäre es, dass die Familie wieder zusammenfände.

Was seine eigene Familiensituation betrifft, scheint es, als habe Martin aufgegeben. Sein Bruder Hans ist unversöhnlich und verweigert jegliche Aussprache mit ihm. Martin hat den Gruberhof verlassen, aber immer deutlicher macht sich bei ihm das Gefühl breit, dass es besser wäre, ganz von Ellmau wegzugehen. Deshalb sucht er eine Nachfolgerin für seine Praxis und für sich ein Apartment in New York. Dort lebt Franziska mit dem gemeinsamen Sohn. Wie lange er bleiben will, weiß er noch nicht.

Weder seine Mutter Lisbeth noch Tochter Lilli können ihn zum Bleiben überreden. Entsprechend angespannt ist die Stimmung auf dem Gruberhof. Dass Hans von Martins Verhalten tief verletzt ist, können alle verstehen, doch seine Sturheit und Weigerung, sich mit Martin noch einmal auseinanderzusetzen, trägt dazu bei, dass die Familie Gruber zu zerfallen droht. Seine Freundin Linn Kemper hat kaum noch Verständnis für dieses Verhalten. Lilli zieht bis auf Weiteres zu ihrer Tante Caro Pflüger und ihrem Großvater Rolf. Lisbeth fühlt sich alleingelassen – hilflos in dieser Situation und mehr als verzweifelt.

Das sind die Darsteller in der Folge 8 "Der Bergdoktor - Der Weg zurück"

Dr. Martin Gruber: Hans Sigl

Hans Gruber: Heiko Ruprecht

Lisbeth Gruber: Monika Baumgartner

Dr. Alexander Kahnweiler: Mark Keller

Lilli Gruber: Ronja Forcher

Susanne Dreiseitl: Natalie O'Hara

Linn Kemper: Andrea Gerhard

Caro Pflüger: Barbara Lanz

Rolf Pflüger: Wolfram Berger

Dr. Vera Fendrich: Rebecca Immanuel

Dr. Angelika Rüdiger: Annika Ernst

Paul Richter: Dominic Raacke

Franziska Hochstetter: Simone Hanselmann

Karin Bachmeier: Hilde Dalik

Gisela Schober: Kirsten Block

Katharina Schober: Sarina Radomski

Melanie Schober: Leonie Rainer

Tim Sennstädt: Timo Fakhravar

Ärztin: Sabine Menne

Wo kann ich "Der Bergdoktor - Neuland" in der Mediathek sehen?

Die neuen Folgen von "Der Bergdoktor" gibt es seit 22. Dezember in der ZDF Mediathek als kostenloser Stream.

Wie lange gibt es die "Der Bergdoktor"-Folgen in der ZDF-Mediathek zu sehen?

Die neuen "Bergdoktor"-Folgen sind ab der Erstausstrahlung immer ein Jahr lang in der ZDF-Mediathek kostenfrei abzurufen.

