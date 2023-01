Der Bergdoktor heute: Darum geht es in Folge 5 der Staffel 16 "Im Netz"

Der Bergdoktor ist zurück im ZDF. "Im Netz" ist der Titel der Folge 5 am 26. Januar 2023. Was ist die Handlung, wer sind die Schauspieler? Hier alle Infos.

19.01.2023 | Stand: 22:16 Uhr

"Der Bergdoktor", Staffel 16 läuft seit Ende 2022 im ZDF. Insgesamt acht Episoden hat die neue Staffel, die Dr. Gruber wieder vor jede Menge private und berufliche Herausforderungen stellt. "Im Netz" ist der Titel von Folge 5. der Staffel 16. Hier alle Infos zu Folge, Handlung und Darstellern.

Wannn kommt "Der Bergdoktor - Im Netz" (Staffel 16 Episode 5 im TV)?

Der Bergdoktor - Im Netz läuft am Donnerstag, 26. Januar 2023, 20.15 Uhr.

Das ist die Handlung von Staffel 16, Folge 4: Der Bergdoktor - Im Netz

Eine Notfallpatientin lehnt strikt ab, sich von Dr. Martin Gruber behandeln zu lassen. Sie ist der Überzeugung, sich selbst behandeln zu können. Doch das kann fatale Folgen für sie haben.

Martin gelingt es immerhin, Katja Becker zu einer Blutentnahme zu überreden. Die Ergebnisse beunruhigen, doch Katja will sich nicht von ihm behandeln lassen. Auch privat steckt Martin in einer Zwickmühle: Caro Pflüger drängt ihn, seinen Bruder Hans umzustimmen. Caros Vater Rolf Pflüger – Hans' Ex-Schwiegervater –, möchte in die "Grubermilch" als Teilhaber einsteigen. Doch Hans ist der Überzeugung, eine zu enge Verbindung zur Familie seiner verstorbenen Frau wäre nicht gut für die Grubers als Familie.

Zur gleichen Zeit wird Martin mit einer außergewöhnlichen Patientin konfrontiert. Katja Becker ist bei einem gemeinsamen Termin mit ihrem Mann am Berg zusammengebrochen – und das wohl nicht zum ersten Mal. Vor Ort angekommen, muss Martin jedoch stutzen. Denn die Ingenieurin will nicht von ihm behandelt werden und ist fest entschlossen, eigenständig den Rückweg anzutreten. Sie scheint eine regelrechte Feindseligkeit dem Mediziner gegenüber zu hegen. Widerwillig muss Martin sich geschlagen geben.

Kurz darauf wird er allerdings von Katjas Mann Nils aufgesucht, der sich große Sorgen um seine Frau zu machen scheint und Martin bittet, auf sie einzuwirken. Tatsächlich sprechen einige ihrer Symptome für eine ernsthafte Erkrankung.

Das sind die Darsteller in der Folge heute "Der Bergdoktor - Im Netz"

Dr. Martin Gruber: Hans Sigl

Hans Gruber: Heiko Ruprecht

Lisbeth Gruber: Monika Baumgartner

Dr. Alexander Kahnweiler: Mark Keller

Lilli Gruber: Ronja Forcher

Susanne Dreiseitl: Natalie O'Hara

Dr. Vera Fendrich: Rebecca Immanuel

Linn Kemper: Andrea Gerhard

Dr. Angelika Rüdiger: Annika Ernst

Paul Richter: Dominic Raacke

Caro Pflüger: Barbara Lanz

Rolf Pflüger: Wolfram Berger

Dr. Christina Tippner: Henriette Schmidt

Prof. Dr. Timur Tippner: Ercan Karaçayli

Julia Andermatt: Nathalie Schott

Sophie Gruber: Ylvi Unertl

Katja Becker: Elisabeth Baulitz

Nils Becker: Björn von der Wellen

Thomas Schneider: Michael Foerster

Wo kann ich "Der Bergdoktor - Im Netz" in der Mediathek sehen?

Die neuen Folgen von Der Bergdoktor gibt es seit 22. Dezember in der ZDF Mediathek als kostenloser Stream.

Wie lange gibt es die "Der Bergdoktor"-Folgen in der ZDF-Mediathek zu sehen?

Die neuen "Bergdoktor"-Folgen sind ab der Erstausstrahlung immer ein Jahr lang in der ZDF-Mediathek kostenfrei abzurufen.

Rückblende: Happy End für den "Bergdoktor"? Ende März lief das Finale der 15. Staffel im TV.