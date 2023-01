Der Bergdoktor: Darum geht es Folge 7 der Staffel 16 "Neuland"

Der Bergdoktor ist zurück im ZDF. "Neuland" ist der Titel der Folge 7 am 23. Februar 2023. Was ist die Handlung, wer sind die Schauspieler? Hier alle Infos.

19.01.2023 | Stand: 22:19 Uhr

"Der Bergdoktor" ist zurück im ZDF. Staffel 16 läuft seit Ende 2022 im ZDF, "Neuland" ist der Titel von Folge 7. Insgesamt acht Episoden hat die neue Staffel, die Dr. Gruber wieder vor jede Menge private und berufliche Herausforderungen stellt. Hier alle Infos zu Folge, Handlung und Darstellern.

Wann kommt "Der Bergdoktor - Neuland" (Staffel 16 Episode 7 im TV)?

Der Bergdoktor - Neuland läuft am Donnerstag, 9. Februar 2023, 20.15 Uhr.

Das ist die Handlung von Staffel 16, Folge 8: Der Bergdoktor - Neuland

Osteoporose? Schmied Lorenz Kofler kann die Diagnose von Martin Gruber nur schwer verwinden. Sein Sohn will vom Schicksal des Vaters nichts wissen, vor allem wegen dessen neuer Freundin.

Ein halbes Jahr nach dem Tod seiner Frau ist Kofler wieder glücklich mit Hanne, einer Münchner Bohemienne. Daniel Kofler hat den plötzlichen Tod seiner Mutter noch nicht verarbeitet. Lorenz' Armbruch nach einem Sturz stellt das Leben der drei auf den Kopf.

Damit die Krankheit behandelt werden kann, müssen die Ärzte erst den Auslöser finden, doch eines steht schon fest: Lorenz muss seinen Beruf unwiderruflich aufgeben. Noch mehr als der unfreiwillige Ruhestand schmerzt den passionierten Schmied, dass der Familienbetrieb damit vor dem Ende steht. Die Beziehung zu Daniel ist nämlich auch dadurch belastet, dass Lorenz seinem Sohn nach der Ausbildung verweigert hat, ihn zu übernehmen.

Privat kommt Martin keinen Schritt vorwärts: Hans Gruber verweigert nach wie vor jedes Gespräch, auch Tochter Lilli geht ihm in der Klinik aus dem Weg. Dabei leiden sie und vor allem Lisbeth unter der Situation. Das entgeht auch Linn Kemper nicht, doch ihre Vermittlungsversuche bewirken eher das Gegenteil: Hans findet es nicht gut, dass sie weiterhin bei seinem Bruder arbeitet. In der festgefahrenen Situation bekommt Martin eine überraschende Einladung von Franziska. Er soll seinen Sohn Johann und sie in New York besuchen.

Der Bergdoktor Staffel 16: Übersicht der Folgen

Das sind die Darsteller in der Folge 7 "Der Bergdoktor - Neuland"

Dr. Martin Gruber: Hans Sigl

Hans Gruber: Heiko Ruprecht

Lisbeth Gruber: Monika Baumgartner

Dr. Alexander Kahnweiler: Mark Keller

Lilli Gruber: Ronja Forcher

Susanne Dreiseitl: Natalie O'Hara

Linn Kemper: Andrea Gerhard

Caro Pflüger: Barbara Lanz

Rolf Pflüger: Wolfram Berger

Dr. Christina Tippner: Henriette Schmidt

Prof. Dr. Timur Tippner: Ercan Karaçayli

Franziska Hochstetter: Simone Hanselmann

Sophie Gruber: Ylvi Unertl

Hanne Weiß: Angela Roy

Lorenz Kofler: Johann Schuler

Daniel Kofler: Tristan Seith

Wo kann ich "Der Bergdoktor - Neuland" in der Mediathek sehen?

Die neuen Folgen von "Der Bergdoktor" gibt es seit 22. Dezember in der ZDF Mediathek als kostenloser Stream.

Wie lange gibt es die "Der Bergdoktor"-Folgen in der ZDF-Mediathek zu sehen?

Die neuen "Bergdoktor"-Folgen sind ab der Erstausstrahlung immer ein Jahr lang in der ZDF-Mediathek kostenfrei abzurufen.

