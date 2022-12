"Der Bergdoktor" im ZDF ist zurück - worauf sich Fans von Hans Sigl freuen können

"Der Bergdoktor" geht in die 16. Staffel. Wann geht es los? Wie wird es mit Martin Gruber und der Handlung weitergehen? Was bisher bekannt ist.

20.12.2022 | Stand: 07:00 Uhr

Der Bergdoktor kommt wieder. Am 29. Dezember 2022 startet die 16. Staffel rund um Dr. Martin Gruber alias Hans Sigl. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann kommt die 16. Staffel Bergdoktor im ZDF?

Im Mai 2022 liefen die Dreharbeiten zur neuen Staffel in Elmau. Inzwischen steht fest, wann die neuen Folgen im TV zu sehen sein werden: Am 29. Dezember 2022 startet die 16. Staffel Bergdoktor im ZDF. Die neuen Folgen kommen wie gewohnt immer donnerstags um 20.15 Uhr. Für Fans des Bergdoktor gibt es außerdem ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Die erste Folge der neuen Staffel ist schon seit 22. Dezember 2022 in der Mediathek online verfügbar. (Handlung und Schauspieler: Darum geht es in Der Bergdoktor, Staffel 16, Folge 1 - Paradies)

Insgesamt acht Folgen hat die neue Staffel. Ursprünglich hatten Fans der Serie gedacht, dass sie die neuen Folgen wie gewohnt erst im kommenden Jahr 2023 zu sehen bekommen. 2023 soll es allerdings kein Winterspecial geben.

Bergdoktor Staffel 16: Was ist zur Handlung bekannt?

Dr. Martin Gruber hat nach der Trennung von seiner Verlobten Anne Meierling und dem Wegzug von Franziska Hochstetter mit dem gemeinsamen Sohn nach New York eine Zeit des Rückzugs hinter sich. Nun ist er bereit für einen Neustart und kehrt zurück auf den Gruberhof, wo ihn seine Familie freudig begrüßt.

Zugleich weiß Martin, dass sein Bruder Hans nach dem Weggang von Anne, die Teilhaberin seiner "Gruber-Milch" ist, finanziell unter Druck steht. In dieser Situation treten zwei Menschen in das Leben der Grubers, von denen sich die Familie über viele Jahre hinweg ferngehalten hatte: Rolf und Caro Pflüger – Lillis Großvater und ihre Tante. Mit ihrem Erscheinen ändert sich das harmonische Zusammenleben auf dem Gruberhof, denn mit ihnen rückt auch die Vergangenheit der Gruber-Brüder wieder in den Vordergrund.

Übersicht: Das sind die Folgen von Der Bergdoktor, Staffel 16

Welche Schauspieler sind bei der neuen Bergdoktor-Staffel dabei?

Diese Darsteller und ihre Rollen treten auch in Staffel 16 auf (Auswahl):

Hans Sigl als Dr. Martin Gruber

Heiko Ruprecht als Hans Gruber

Ronja Forcher als Lilli Gruber

Monika Baumgartner als Lisbeth Gruber

Mark Keller als Dr. Alexander Kahnweiler

Rebecca Immanuel als Dr. Vera Fendrich

Andrea Gerhard als Linn Kemper

Natalie O'Hara als Susanne Dreiseitl

Wer ist neu in Staffel 16 vom Bergdoktor?

Im Ensemble neu dabei sind Barbara Lanz und Wolfram Berger als Caro und Roland Pflüger, die Schwester und der Vater von Hans verstorbener Frau. Lanz als Caro Pflüger verkörpert eine selbstbewusste und zugleich verletzliche Frau, die sich der Wahrheit verbunden fühlt und dadurch sowohl mit ihrem Vater als auch mit Martin Gruber in Konflikt gerät. Berger spielt einen Mann, der seine Hartherzigkeit der früheren Jahre abgelegt hat und sich um seine Enkelin, aber auch nach wie vor ehrgeizig um das Wohlergehen seines eigenen Landhandels bemüht.

Abschied nehmen müssen Fans dagegen von Martins einstiger Verlobten Anne Meierling (gespielt von Ines Lutz) und ihrer Kontrahentin Franziska Hochstetter. Diese wurde von Simone Hanselmann verkörpert.

Wie endet der Bergdoktor Staffel 15?

Es hatte sich lange angekündigt, doch trotz aller Fan-Hoffnungen gab es im Finale der vergangenen Staffel kein Happy End für den Bergdoktor. Nachdem sich Ex-Freundin Franziska nicht von ihrem Vorhaben abbringen ließ, mit dem gemeinsamen Sohn in die USA auszuwandern, musste sich Martin von seinem Nachwuchs trennen.

Doch nicht nur ihm machte der Verlust zu schaffen: Martins Verlobte Anne, die sich rührend um den Kleinen gekümmert hatte, ging sichtlich in der Mutterrolle auf. Doch dass Martin ein gemeinsames Kind mit Franziska hatte, konnte Anne nicht überwinden. Sie zog den Schlussstrich und trennte sich von Martin. Dieser blieb mit Tränen in den Augen aufgelöst zurück, nachdem er Annes Abschiedsbrief gelesen hatte.

Auch die anderen Figuren der beliebten Arzt-Serie stehen in der 16. Staffel vor unerwarteten Herausforderungen. Lilli Gruber hat sich von ihrem Freund Robert getrennt, nachdem sie herausfand, dass er sie belog. Wird sie seiner Werkstatt den Rücken kehren und die Arbeit in Martins Praxis wieder aufnehmen?

Für Martins Bruder Hans und dessen Freundin Linn schien dagegen eigentlich alles gut zu laufen, bis sie eine überraschende Entdeckung machen: Hans Ex-Freundin Susanne hat nun eine Liaison mit Linns Vater. Dass nicht alle Parteien mit dieser Situation umgehen können, hat sich im Finale gezeigt als Martins Sprechstundenhilfe die Flucht ergriff. Auch hier dürfen Zuschauer gespannt sein, wie es mit dem Liebesdrama um die Vier weitergeht.

Mehr Nachrichten aus der Welt lesen Sie hier.