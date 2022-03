Der "Bergdoktor" kehrt zurück: So dramatisch wird das Finale der Staffel ab morgen im ZDF

Morgen Abend läuft im TV "Der Bergdoktor". Das ZDF zeigt zur Sendezeit um 20.15 Uhr Folge 6 von Staffel 15. In der Mediathek gibts danach Folge 7. Die Vorschau.

02.03.2022 | Stand: 19:36 Uhr

Zwei Wochen lang mussten TV-Zuschauer im ZDF auf eine neue Folge von "Der Bergdoktor" verzichten. Zuletzt sorgte in der aktuellen Staffel 15 ein Ultimatum um das Sorgerecht für Martin Grubers neugeborenen Sohn für Hochspannung bei den Fans. Nun läuft die aktuelle Staffel der am Wilden Kaiser in Tirol gedrehten Familienserie schon auf ihr packendes Finale zu.

Doch in der vergangenen Woche ging es im ZDF nicht weiter - Folge 6 der neuen Staffel lief nicht zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag um 20.15 Uhr. Wegen des Faschings hatte der Sender eine Pause für den "Bergdoktor" eingeplant. Stattdessen hätte eigentlich die Karnevalssitzung "Kölle Alaaf" gezeigt werden sollen. Doch auch die entfiel schließlich wegen des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine und diverser Sondersendungen.

Doch morgen, 3.3.2022, gibt es für die Fans von "Der Bergdoktor" im ZDF wieder etwas Ablenkung von den schlimmen News aus der Ukraine. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr kommt die "Bergdoktor"-Folge 6/15. Und wer nicht genug bekommen kann: Danach ist in der ZDF-Mediathek "Der Bergdoktor", Folge 7/15 zu sehen - das dramatische und tränenreiche Staffelfinale.

Die nächsten TV-Sendetermine "Der Bergdoktor" im ZDF





3. März 2022, 20.15 Uhr - Folge 6 "Im Frieden" (jetzt schon abrufbar in der ZDF-Mediathek)

10. März 2022, 20.15 Uhr - Folge 7 "Was bleibt" (bereits abrufbar in der ZDF-Mediathek)

Der Bergdoktor - Handlung: Darum geht's in den neuen Folgen

Folge 6 - "Im Frieden":

Martins Ex Franziska ist aus dem Koma erwacht. Das gemeinsame Baby Johann darf zunächst auf den Gruberhof, wo auch Anne, die Partnerin des "Bergdoktors", lebt. Kann der kleine Sohn des Bergdoktors doch hier aufwachsen? Und gibt es eine gemeinsame Zukunft und Franziska zieht mit Johann nicht nach New York?

In seiner Praxis beschäftigen den "Bergdoktor" die Bergsteiger Maurus Steiger und Rudi Zimmer. Sie sind eine Legende in den Alpen, doch plötzlich gibt es Streit. (Lesen Sie auch: Der "Bergdoktor" würde rund um die Uhr impfen - Hans Sigl macht sich fürs impfen stark)

Folge 7 - "Was bleibt" - Finale von Staffel 15 (Achtung SPOILER):

Das dramatische Finale von Staffel 15: Jetzt also doch! Franziska will mit Johann nach New York. Bergdoktor Martin Gruber droht alles zu verlieren: Denn auch Anne kehrt dem Gruberhof den Rücken - sie will den Weg frei machen für Martin und seinen Sohn. Kann er Franziska doch von einem Leben auf dem Hof überzeugen? Oder fliegt er mit ihr nach New York?

Doch dann kündigt auch noch seine Tochter Lilli und verlässt den Hof, weil sie bei ihrem Freund Robert in der Werkstatt arbeiten will. Nichts ist mehr wie es war im Leben von Martin Gruber: Die 15. Staffel von "Der Bergdoktor" endet in Tränen.

Der Bergdoktor - Schauspieler: Diese Darsteller sind die Familie Gruber





Dr. Martin Gruber : Hans Sigl - der "Bergdoktor" ist der Fels in der Brandung und immer für seine Familie und Patienten da

: - der "Bergdoktor" ist der Fels in der Brandung und immer für seine Familie und Patienten da Lisbeth Gruber : Monika Baumgartner - Mama Lisbeth hält die Familie zusammen

: - Mama hält die Familie zusammen Lilli Gruber : Ronja Forcher - Lilli ist vom kleinen Mädchen zur jungen Frau herangewachsen

: - ist vom kleinen Mädchen zur jungen Frau herangewachsen Hans Gruber : Heiko Ruprecht - Hans ist ein guter Kerl, der hin und wieder die Fassung verliert.

Wie lange gibt es die "Der Bergdoktor"-Folgen in der ZDF-Mediathek zu sehen?

Die neuen "Bergdoktor"-Folgen sind ab der Erstausstrahlung immer ein Jahr lang in der ZDF-Mediathek kostenfrei abzurufen.

