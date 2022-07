Der beste Bürgermeister der Welt lebt bei Venedig

Bürgermeister Aldo D’Achille bringt frischen Wind in seinen kleinen Ort bei Venedig. Sein Credo: Bürgerinnen und Bürger müssen direkt beteiligt werden. Ihnen gefällt das.

Das Örtchen San Bellino hat seinen Platz in der Weltgeschichte noch nicht endgültig gefunden. 1180 Seelen leben hier und im Sommer zusätzlich ein Heer von Mücken. Die größte Attraktion neben dem romanischen Kirchturm aus dem 15. Jahrhundert ist die Nähe zu Venedig, in einer Autostunde ist man dort. Der große und wegen der Hitzewelle gerade an manchen Stellen sehr trockene Fluss Po fließt im Süden vorbei. Im Sommer ist die Hitze hier in der Po-Ebene bei Rovigo besonders unerträglich, im Winter herrscht der Nebel. Man muss schon einen guten Grund haben, um in diesen stillen Flecken im Veneto zu kommen. Zum Beispiel, um Aldo D’Achille zu besuchen, seit 2014 Bürgermeister.

Es war im vergangenen September, als die Nachricht die Runde machte, dass der Religionslehrer, 2014 auf einer unabhängigen Bürgerliste angetreten, zum besten Bürgermeister der Welt gewählt worden sei. Die in London ansässige City Mayors Foundation, eine Bürgermeister-Stiftung, vergibt seit 2004 den „Weltbürgermeisterpreis“ an Verwalter, die herausragende Leistungen für ihre Gemeinden und eine „Vision für das Leben und Arbeiten entwickelt haben, die für Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt relevant ist“. So kann man es auf der Homepage der Stiftung lesen. 2021 wurden neun Bürgermeister in verschiedenen Kategorien geehrt, darunter die von Rotterdam, Ankara, Bratislava und Mannheim.

Der Bürgermeister von San Bellino hat seine Berufung im Sozialen gefunden

Warum das kleine San Bellino den Preis in der Kategorie „Gemeinschaft“ verdient hat, erschließt sich nicht auf den ersten Blick, sieht man einmal von den überaus gepflegten Vorgärten, dem frischen Asphalt auf den Straßen und den einheitlichen Markisen der Läden im Ortszentrum ab. Alles sehr ordentlich.

Amazon hat sich 2019 auf dem Gemeindegebiet angesiedelt, der Konzern hat Leben nach San Bellino gebracht. Neben dem enormen Verteilerzentrum am Rande des Ortes steht eine große Photovoltaik-Anlage, die ebenfalls Geld in die Gemeindekassen spült, und das auf klimaschonende Weise. Doch das alles gibt es anderswo auch, was ist also das Besondere?

Bürgermeister D’Achille empfängt zur Mittagszeit im Rathaus. Er trägt Birkenstock-Sandalen, türkise Hose, ein weißes Leinenhemd und einen leicht ergrauten Dreitagebart. Er hat schon als Masseur gearbeitet, Theologie studiert und seine Berufung im Sozialen gefunden. Vom ersten Moment an wirkt D’Achille beschwingt. Eine Tatsache, die auch die Bürgermeisterstiftung bemerkt hatte, als sie den 51-Jährigen nicht nur als „avantgardistischen Bürgermeister mit einer außergewöhnlichen ethischen, sozialen und staatsbürgerlichen Vision“ beschrieb, sondern vor allem als einen „Mann von außergewöhnlicher Positivität und Freundlichkeit“. Auch das trifft zu, als Allererstes gibt es einen Kaffee aus dem Automaten im chaotischen Gemeindearchiv im ersten Stock.

San Bellino: Die Bürger schwärmen vom Stadtoberhaupt

Dann geht es ins Bürgermeisterbüro an den wunderbaren und etwas wurmstichigen Schreibtisch, den D’Achille, das erzählt er gleich, umgestellt hat. Der Tisch sollte nicht, wie früher, wie eine Barrikade gegen die Bürger wirken; er soll zum Dialog einladen. Man soll sich hier willkommen fühlen, aber auch Lösungen mitbringen. An der Tür hat der Bürgermeister einen Zettel aufgehängt, auf dem steht: „Bevor du mit einem Problem hereinkommst, überlege dir eine Lösung!“ Er lasse die Bürgerinnen und Bürger vor der Sprechstunde immer ein wenig warten, damit sie den Satz beherzigen könnten, sagt D’Achille. Erziehung zum Mitdenken könnte man das nennen. Die Methode scheint zu funktionieren.

Beim Rundgang in San Bellino stößt man später an einer schattenspendenden Linde auf eine Gruppe von Pensionären, die so etwas wie der Ältestenrat des Ortes sein könnte. Am Baum hat jemand ein Madonnenbild befestigt. „Er ist fantastisch“, sagt Giuseppe Mora über den Bürgermeister und schwärmt vom neuen Dorfplatz, den die Gemeindeverwaltung hat bauen lassen. Giuseppe, Giancarlo und Valeriano, der früher die Glocken in der Kirche läutete, sind sich in ihrem Urteil einig über D’Achille und sein Team. Das habe frischen Wind gebracht, 2019 wurde es mit 557 Einzelstimmen und damit mit 100 Prozent der Wählenden in den Ämtern bestätigt.

„Er bezieht alle mit ein und hört ihnen zu“, sagt einer der Männer über den Bürgermeister. Giuseppe Mora zeigt sodann Bilder auf seinem Smartphone, wie er den Rasen neben dem Dorfplatz mäht. Zudem fahre er – ebenfalls freiwillig – einen im Rollstuhl sitzenden Vater und dessen Sohn zu Arztterminen mit dem von der Gemeinde angeschafften Kleinbus.

D’Achille spricht von "kultureller Arbeit“ und Beteiligung

„Beteiligung“ ist das Wort, das der Bürgermeister beim Gespräch im Rathaus am häufigsten benutzt. Die Bürgerinnen und Bürger müssen an der Ortsverwaltung direkt beteiligt werden, das ist D’Achilles großes Credo. „Das ist eine kulturelle Arbeit“, sagt er. Was er damit meint? Nach Amtsbeginn ließ er beispielsweise nicht einfach den nötigen Lift im Rathaus einbauen, sondern startete ein Crowdfunding. Die Bürger gaben Geld, einer fünf Euro, einer fünfzig. Die Region gab einen Zuschuss, die Gemeinde auch. „Durch die Sammelaktion haben wir ein Gefühl der Zugehörigkeit geschaffen. Die Menschen, die den Lift benutzen, haben an seiner Anschaffung mitgewirkt“, erklärt D’Achille, und ergänzt: Man hätte den Lift ja auch ein Jahr früher haben können, aber das wäre etwas anderes gewesen. Etwas, das seinem Credo widersprochen hätte, vervollständigt man seinen Satz in Gedanken.

Am Rathaus-Eingang ist ein weiterer Satz zu lesen, einer von John F. Kennedy, einst US-Präsident, der auf die USA gemünzt war. D’Achille hat ihn auf San Bellino umgedeutet. Dabei hilft ihm, dass das italienische Wort „paese“ zugleich „Land“ als auch „Dorf“ bedeutet. „Frage nicht, was dein Dorf für dich tun kann, sondern was du für dein Dorf tun kannst“, steht am Rathaus-Eingang.

D’Achilles Methode funktionierte auch für den Neubau des Brunnens vor dem Rathaus. Immer wieder wurde er beschädigt, „es war ein Desaster“, erzählt der Bürgermeister. Irgendwann schlug er vor, die Jugendlichen im Ort sollten den Brunnen selbst renovieren; sie sollten Leitungen verlegen. Erst im zweiten Schritt beauftragte die Gemeinde einen Klempner, der das Werk perfektionierte. „Sehen Sie nur, wie schön!“, sagt D’Achille und zeigt auf den Brunnen. „Die Bürgerinnen und Bürger sind die Protagonisten.“ Die Zeiten, in denen einfach an die Verwaltung delegiert wurde, seien vorbei.

Im ganzen Ort finden sich solche Beispiele. Vor den Geschäften am Rathaus kehrt gerade ein Ladenbesitzer den Gehsteig. „Sehen Sie, das meine ich!“, sagt der Bürgermeister und erklärt sein Konzept weiter. Demnach soll die Schönheit und die Sorge um sie nicht nur bei den eigenen Gartenzwergen und dem sorgsam gepflegten Rasen auf dem privaten Grundstück aufhören, sondern über den Gartenzaun hinausgehen. Seine Inspiration dazu bekam D’Achille als Jugendlicher in einem Sommerlager der Salesianer, wo es weniger um katholische Katechese, sondern um Antworten auf gesellschaftliche und spirituelle Fragen gegangen sei. „Das hat mich geprägt“, sagt er.

Gemeinden in Italien ahmen Baumprojekt nach

Es ist eine kleine Revolution, die sich in San Bellino zuträgt. Schließlich ist das Verständnis von einem Staat als Leistungsbringer in Italien verbreitet. Und wenn die Leistung nicht kommt, wie es häufig der Fall ist, wendet sich der Bürger enttäuscht ab. Angesichts der Missstände wird dann oft Steuerhinterziehung gerechtfertigt, ein Teufelskreis. San Bellino ist also auch ein Laboratorium für das ganze Land, vielleicht sogar über seine Grenzen hinaus. D’Achille hat sich zum Ziel gesetzt, langsam die Vorstellungen dessen, was Gemeinschaft ausmacht, zu verändern. Das bedeutet, eben nicht nur auf staatliche Leistungen zu warten. Es bedeutet, sich am Service aller für alle selbst zu beteiligen. 514 Euro monatlich bekommt er übrigens als Bürgermeister. „Es ist mein Hobby“, sagt er.

Noch so ein Satz, der Eindruck hinterlässt. Wie der Einsatz San Bellinos für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Um den Ort grüner zu machen, kaufte die Gemeinde Bäume in einer Baumschule und verschenkte sie an die Bürgerinnen und Bürger – unter der Bedingung, dass diese sich um die Pflege kümmern. Seither sei der Baumbestand um ein Vielfaches gestiegen, sagt D’Achille. Die Idee haben 350 Gemeinden in Italien nachgeahmt.

Sein Mandat als Bürgermeister läuft bis 2024, dann ist Schluss. Was er danach machen will, verrät Aldo D’Achille nicht. Seine Hoffnung sei, dass die Ideen seiner Amtszeit Wurzeln geschlagen haben und der kulturelle Wandel voranschreite, sagt er zum Abschied.