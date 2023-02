Der grüne Komet ist da - So sehen Sie ihn jetzt am Himmel

C/2022 E3 (ZTF) ist da. Mit etwas Glück ist der grüne Komet in den nächsten Tagen sogar mit bloßem Auge am Nachthimmel zu sehen - wenn man weiß, wo.

Komet C/2022 E3 (ZTF) war im März 2022 entdeckt worden. Er ist ein sogenannter langperiodischer Komet, also ein Klumpen aus Eis, Staub und lockerem Gestein, der in einer stabilen Umlaufbahn um die Sonne zieht. Für eine Umrundung benötigt er rund 50.000 Jahre. Zuletzt haben ihn also die Neandertaler am Nachthimmel gesehen - sofern der grüne Komet damals hell genug war.

Der Komet ist nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) rund einen Kilometer groß. Er hat eine grünlich schimmernde, rund 50 000 Kilometer umfassende Koma, eine Art Teilchenhülle. Die grüne Farbe kommt durch ein Gas, dass durch die Erwärmung an der Sonne entsteht.

Jetzt ist Komet C/2022 E3 (ZTF) also da und am heutigen Mittwoch der Erde am nächsten. Der Abstand zwischen unserem Heimatplaneten und dem Himmelskörper beträgt der Vereinigung der Sternfreunde zufolge dann aber immer noch 42 Millionen Kilometer. Das ist ein knappes Drittel der Entfernung der Erde zur Sonne.

Grüner Komet ist der Erde jetzt am nächsten

Mit Glück kann man den grünen Planeten in den kommenden Tagen sogar mit bloßem Auge sehen. In jedem Fall aber sollte dies bei Wolkenlücken mit einem Fernglas oder einem Teleskop möglich sein. Derzeit stehe er die ganze Nacht am Himmel. Schon erste Bilder vor einigen Wochen zeigten den grünen Komenten in seiner ganzen Pracht.

Kometen kommen vom äußersten und kalten Rand des Sonnensystems und sind Himmelskörper, die bei der Planetenentstehung nicht verbraucht wurden. Sie bestehen dem DLR zufolge aus Staubkörnern, organischen Molekülen und wegen ihrer niedrigen Temperatur aus gefrorenen Gasen. Der hohe Anteil flüchtiger Materie unterscheide sie von Asteroiden. Durch Gravitation oder Kollisionen werden sie manchmal aus ihrem ursprünglichen Orbit gestoßen und gelangen dann auch in Sonnen- oder Erdnähe.

Wo kann man den Komente jetzt am Himmel sehen?

Auf der Seite TheSkyLive.com gibt es einen Live Position Tracker , der auf einer Himmelskarte immer die aktuelle Position des Kometen zeigt. Das hilft, C/2022 E3 (ZTF) am Himmel zu entdecken.