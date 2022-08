Deutsche beim Klettern von Felsbrocken getroffen – tot

Eine Frau aus Deutschland ist im Schweizer Kanton Solothurn nach einem Kletterunfall gestorben.

Wie die Kantonspolizei am Montag berichtete, hatte die 58-Jährige am Sonntag mit einer Begleitperson die Brüggligräten oberhalb der Gemeinde Selzach bestiegen, als sich ein Felsbrocken löste. Die Frau wurde getroffen und schwer verletzt. Rettungskräfte rückten mit Helikoptern an und betreuten die Deutsche. Sie starb jedoch noch vor Ort.

Die Behörden untersuchen nun den Unfallhergang. Über Herkunft und Wohnort der Toten machte die Polizei keine Angaben.

