Deutsche Urlauberin verschwindet spurlos auf Jakobsweg

Seit mehr als einer Woche wird eine deutsche Urlauberin vermisst. Sie war auf dem Jakobsweg unterwegs. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.

03.08.2023 | Stand: 15:54 Uhr

Eine 25-jährige Urlauberin aus Deutschland ist auf dem Jakobsweg in Spanien verschwunden. Wie die spanische Zeitung El Espagnol berichtet, wurde die junge Frau, die seit einiger Zeit in Portugal lebt, am 25. Juli das letzte Mal in der Gemeinde Grado gesehen. Mehrere Zeugen hätten sie dort wiedererkannt, als sie die Vermisstenmeldung in den sozialen Medien sahen.

25-Jährige seit über einer Woche vermisst: Sie war auf dem Jakobsweg

Die 25-Jährige sei allein in einem Park gewesen und hätte geweint. Mehrere Anwesende hätten versucht sie zu beruhigen, doch sie hätte kein Spanisch gesprochen. Einer benachrichtigte Mitarbeiter des Rathauses. Doch als sie in dem Park ankamen, war die Frau bereits verschwunden. Sie hatte jedoch ihren Rücksack zurückgelassen. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Anrufe ihrer Familie beantwortet sie nicht. Offenbar wollte sie auf ihrem Weg von Oviedo nach Santiago de Compostela in einem Hostel in Gradoübernachten, doch dort tauchte sie nie auf.

Vermisste auf Jakobsweg: Aufruf in sozialen Medien

Die spanische Polizei ermittelt und auch Bekannte beteiligen sich mit einem Aufruf in den sozialen Medien an der Suche nach der 25-Jährigen. Laut der spanischen Tageszeitung Marca wurde für Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort eine Belohnung in Höhe von 100.000 Euro ausgesetzt.

"Jeder Hinweis kann helfen", schreiben offenbar Freunde der 25-Jährigen auf dem neu erstellten Instagram-Account "find_tami_spain". Mit Fotos und einer Beschreibung wird um Hinweise zur Vermissten gebeten.