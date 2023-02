Deutscher Schüler stirbt nach Sturz von Balkon in Südtirol

Ein zwölfjähriger Schüler aus Deutschland ist bei einer Ski-Klassenfahrt nach Südtirol vom Balkon eines Hotels gestürzt und gestorben.

15.02.2023 | Stand: 08:12 Uhr

Der Junge war am Sonntag vom zweiten Stock auf den Asphalt geprallt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Diesen erlag er am Dienstagvormittag im Krankenhaus von Bozen, wie ein Sprecher der Klinik auf Anfrage mitteilte.

Die Schulklasse - woher genau sie kam, wurde zunächst nicht mitgeteilt - sei erst am Samstag in dem Ort St. Johann im Ahrntal angekommen, berichteten lokale Medien. Demnach kam es am Sonntagmorgen zu dem folgenschweren Unfall, als der Junge aus noch ungeklärter Ursache auf das Balkongeländer kletterte. Von dort stürzte er mehrere Meter in die Tiefe.

Er wurde wegen der schweren Verletzungen mit dem Helikopter in das Krankenhaus von Bozen gebracht, wo die Ärzte sein Leben aber nicht retten konnten. Die Klassenkameraden und Lehrer wurden psychologisch betreut. Die Carabinieri untersuchen den genauen Unfallhergang.

