Deutscher soll Brände auf Mallorca gelegt haben

Einem Deutschen wird vorgeworfen, im Westen Mallorcas für sieben Feuer verantwortlich zu sein. Auch in anderen Urlaubsländern ist Brandstiftung ein Problem.

26.07.2022 | Stand: 19:05 Uhr

Einem 55-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, im Westen Mallorcas, in der FeriengemeindeCalvià, für sieben Feuer verantwortlich zu sein – auch in mehreren Waldgebieten, in denen in diesen Hitzetagen extreme Brandgefahr herrschte. Wie MallorcasPolizei nun mitteilte, habe nur durch das rasche Eintreffen der Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden können.

Touristen und Einheimische in Spanien weiter zur Vorsicht wegen Hitzewelle angehalten

Auf Mallorca wie in ganz Spanien ist die Landschaft nach lang anhaltendem Regenmangel und einer schon seit zwei Wochen andauernden Hitzewelle völlig ausgetrocknet. Einheimische wie Touristen sind dazu aufgerufen, höchste Vorsicht walten zu lassen.

Die Insel blieb bislang von größeren Bränden verschont. Doch auf dem spanischen Festland sowie auf der Kanareninsel Teneriffa wüteten zuletzt heftige Brände.

Auf Mallorca waren Polizei, Forstbeamte und Feuerwehr nach der Brandserie in der Umgebung von Calvià in Alarmbereitschaft und überwachten das Gebiet. Dabei stießen sie auf den Deutschen. Ein Förster beobachtete den Mann und schöpfte Verdacht. Wenig später erfolgte die Festnahme. Bei seiner Vernehmung vor dem Haftrichter bestritt der Deutsche jedoch die Vorwürfe und wurde unter Auflagen freigelassen.

Auf Teneriffa und in Portugal sorgen Brandstifter immer wieder für Feuer in Wäldern

Auch auf Teneriffa suche man derzeit nach einem Pyromanen, sagte Teneriffas Umweltministerin Isabel García. Fälle von Brandstiftung sind auf den Kanaren keine Seltenheit: Nach Erkenntnissen der Behörden wurden in den vergangenen Jahren 78 Prozent aller Waldbrände von Menschen verursacht – durch gezielte Brandstiftung. Oder durch Fahrlässigkeit. Eine große Gefahr geht von landwirtschaftlichen Arbeiten mit Maschinen, die Funken verursachen können, aus. Auch unvorsichtiger Umgang mit offenem Feuer und mit Zigarettenkippen spielt immer wieder eine Rolle. Nur ein kleiner Teil der Waldbrände werde durch Blitze oder Hochspannungsleitungen provoziert, hieß es.

Lesen Sie auch

Wetter Europa im Bann von neuer Hitzewelle

In SpaniensNachbarland Portugal richten Brandstifter ebenfalls schwere Schäden in den Wäldern an. In den vergangenen Wochen wurden mehr als 50 Personen festgenommen. Mehrere polizeibekannte Pyromanen, die als potenzielle Wiederholungstäter angesehen werden, wurden unter Hausarrest gestellt.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.