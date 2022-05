Der Deutsche Wetterdienst rechnet Donnerstag und Freitag mit schweren Gewittern in Deutschland. Auch massiver Hagel und sogar Tornados sind möglich.

18.05.2022 | Stand: 22:56 Uhr

In Deutschland drohern am Donnerstag und vor allem am Freitag schwere Unwetter. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst. Sogar Tornados seien in Deutschland möglich. "Am Freitag droht die überregional heftigste Schwergewitterlage seit langem", so der DWD in einer Vorabwarnung am Mittwoch.

Unwetterwarnung: Ab wann drohen die schweren Gewitter?

Schon am Donnerstag könnte es ungemütlich werden. Nach einem oft heiteren Start kann Tief "Dorchen" ab dem Nachmittag schwere Gewitter vor allem in den Westen und Nordwesten bringen. Möglich sind dann Starkregen sowie Sturm- und Orkanböen mit teilweise bis zu 120 Kilometern pro Stunde, begleitet von Hagel.

Am Abend und in der Nacht zum Freitag ziehen die Gewitter Richtung Osten zur Landesmitte und schwächen sich langsam ab, bevor am Freitagmittag neue folgen werden - mit einem noch größeren Potenzial als am Vortag.

Wo gibt es Donnerstag oder Freitag Unwetter oder Gewitter?

Betroffen sind laut DWD vor allem große Teile der Mitte Deutschlands, aber etwa auch ein Streifen vom Saarland bis nach Nordrhein-Westfalen.

Was konkret erwarten die Meteorologen?

Erwartet wird heftiger Starkregen mit teils über 40 Litern pro Quadratmeter. "Denkbar ist hier, dass bei mehrstündiger Andauer des Starkregen örtlich Mengen der Größenordnung 100 Liter pro Quadratmeter fallen können", so der DWD.

Lesen Sie auch Unwetterwarnung Allgäu Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter mit Starkregen und Hagel am Abend Sturm sowie Sturm- und Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern sind möglich.

Es können zudem bis zu 5 Zentimeter große Hagelkörner herunterkommen. "Hier ist die Gefahr besonders bei einzelstehen Zellen beziehungsweise Superzellen erhöht", so der DWD.

Selbst das Auftreten von Tornados lässt sich laut DWD nicht völlig ausschließen.

Wie wird das Wetter im Allgäu?

Vor allem am Donnerstagnachmittag drohen auch im Allgäu Gewitter. Freitagnachmittag und Samstagvormittag wird es regnerisch und auch stürmisch dürfte es werden. Wie stark die Gewitter in der Region dann tatsächlich ausfallen, ist noch nicht klar. (Lesen Sie auch: So sollte man sich bei Gewitter in den Bergen verhalten)

Bilderstrecke

Brutale Naturgewalt: Zahlen und Fakten zu Gewitter