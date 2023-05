Deutsches Ehepaar in Portugal getötet: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

In Portugal wurde ein deutsches Ehepaar tot aufgefunden. Sie fielen einem Verbrechen zum Opfer. Die Ermittlungen haben nun zu zwei Festnahmen geführt.

Zwei deutsche Auswanderer wurden in Portugal getötet. Laut Angaben der Polizei handelt es sich um ein Ehepaar, welches bereits Mitte April ermordet wurde. Erst jetzt wurden die Leichen entdeckt. Es war offenbar schnell klar, dass es sich um ein Verbrechen gehandelt haben muss. Die Ermittlungen haben nun zu ersten Erfolgen und zwei Festnahmen geführt.

Deutsches Ehepaar in Portugal ermordet – Sohn sorgte für Ermittlungen

Die Leichen des 79 Jahre alten Mannes und der 71 Jahre alten Frau wurden im Süden des Landes in der Region Alentejo gefunden. Sie sollen sich bereits in einem "fortgeschrittenen Verwesungszustand" befunden haben. Darüber berichteten portugiesische Medien. Die beiden Rentner sollen in ihrem Zuhause in Quinta do Paraíso ermordet worden sein. Der kleine Ort liegt in der Gemeinde Baleizao, die sich rund 150 Kilometer südlich von Lissabon befindet.

Nach dem Rentner-Ehepaar wurde erst gesucht, als der Sohn Kontakt mit der deutschen Botschaft in Portugal aufnahm. Er hatte seine Eltern zuvor mehr als einen Monat nicht erreichen können. Die Botschaft sorgte dafür, dass die Polizei vor Ort Ermittlungen einleitete. Sie entdeckten daraufhin die Leichen und konnten feststellen, dass das deutsche Paar an Kopfverletzungen starb, die ihnen mit einem stumpfen Gegenstand zugefügt wurden.

Deutsches Rentner-Ehepaar in Portugal getötet: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Die Ermittlungen haben mittlerweile zu zwei Festnahmen geführt. Die Polizei nahm einen 54 Jahre alten Mann und eine 37 Jahre alte Frau in Gewahrsam. Gegen sie besteht offenbar der dringende Mordverdacht. Die portugiesische Zeitung Correio da Manha berichtet, dass die beiden Verdächtigten zum Zeitpunkt der Tat bei dem deutschen Ehepaar lebten. Sie sollen gegen Kost und Logis bei der Rodung des Waldes geholfen haben, der sich neben dem Grundstück befindet.

Die Hintergründe der zwei Morde sind noch unklar. Auch über mögliche Beweise gegen die Beschuldigten oder andere Hinweise wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei gab lediglich bekannt, dass die Verdächtigen mit den Deutschen in Streit gerieten.