Immer weniger Verkehrstote - Zweiradfahrer profitieren vom Trend am wenigsten

07.04.2021

Seit Jahrzehnten sinkt die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland - am wenigsten profitieren von dem positiven Trend bisher aber Fahrerinnen und Fahrer von Motorrädern und Fahrrädern. Dies geht aus einer am Mittwoch in Wiesbaden veröffentlichten Auswertung des Statistischen Bundesamts hervor.

Von 1991 bis 2020 sank demnach die Zahl der Verkehrstoten insgesamt um 76 Prozent. Bei Autoinsassen betrug der Rückgang 83 Prozent, bei Fußgängerinnen und Fußgängern 80 Prozent. Bei den Fahrern von Motor- und Fahrrädern war der Rückgang mit 55 und 54 Prozent deutlich geringer.

Motorradfahrer und Fahrradfahrer haben seit 1991 größeren Anteil an Verkehrstoten

Unter den Verkehrstoten stellen Autofahrer weiterhin die größte Gruppe - obwohl ihr Anteil seit 1991 deutlich zurückging, von 60 auf 43 Prozent. Bei den Motorradfahrern erhöhte er sich von rund 11 auf 20 Prozent, bei den Fahrradfahrern von 8 auf 16 Prozent.

Wegen der Corona-Pandemie war der Rückgang bei den Verkehrstoten im vergangenen Jahr besonders deutlich, wie das Bundesamt bereits Ende Februar bekanntgegeben hatte. Die Zahlen wurden nun leicht nach unten korrigiert, es waren fünf Tote weniger als mit den vorläufigen Zahlen zunächst aus den Bundesländern gemeldet worden war. Den Angaben von Mittwoch zufolge kamen vergangenes Jahr 2719 Menschen im Straßenverkehr ums Leben, 10,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Es handelt sich weiterhin um den niedrigsten Stand seit mehr als 60 Jahren.

2020 nur 4,3 Prozent weniger getötete Fahrradfahrer als 2019

Den stärksten Rückgang im Vergleich zu 2019 verzeichnet die Statistik bei der Zahl der getöteten Autoinsassen mit einem Minus von 14,2 Prozent. Die Zahl der getöteten Fußgängerinnen und Fußgänger nahm um knapp 10 Prozent ab, bei den Radfahrerinnen und Radfahrern war der Rückgang mit 4,3 Prozent deutlich geringer. 73 Prozent der getöteten Fußgänger und 60 Prozent der getöteten Radfahrer starben 2020 innerorts. Knapp 90 Prozent aller getöteten Autoinsassen und mehr als 80 Prozent der getöteten Kraftradnutzerinnen und -nutzer kamen außerorts ums Leben.

