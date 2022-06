Fast jeder zweite Deutsche muss sich stark einschränken

Die Preise steigen und steigen - mit drastischen Folgen: Fast jeder zweite Deutsche muss sich inzwischen stark einschränken.

03.06.2022 | Stand: 07:02 Uhr

Die Inflation hat für immer mehr Menschen in Deutschland spürbare folgen im Alltag: Fast jeder Zweite (47 Prozent) muss sich nach eigener Aussage im Alltag inzwischen sehr stark oder stark einschränken. Das ist das Ergebnis des nduen Deutschlandtrends.

Vor allem bei Menschen mit niedrigem Eibnkommen schlagen die stark gesiegenen Preise voll durch. 77 Prozent sagten hier, dass sie sich einschränken müssen, ebenso 59 Prozent der Bürgerinnen und Bürger aus Ostdeutschland.

Die Inflation in Deutschland war im Mai weiter gestiegen. Die Verbraucherpreise lagen um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Montag anhand vorläufiger Daten mitteilte.

Um die Inflation abzumildern, hat die Regierung verschiedene Maßnahmen beschlossen. Die kommen bei vielen Deutschen gut an. Sechs von zehn Deutschen unterstützen die befristete Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe sowie die geplante Energiepreis-Pauschale für Erwerbstätige in Höhe von 300 Euro (59 Prozent). Das 9-Euro-Ticket für die Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs in den kommenden drei Monaten emfinden 64 Prozent der Befragten als richtig.

DeutschlandTrend: Viel Zustimmung für das 9-Euro-Ticket

Besonders zufrieden sind die Deutschen mit dem ÖPNV allerdings nicht. Mit der Anbindung des eigenen Wohnorts an den Nahverkehr ist nur knapp die Hälfte der Deutschen (51 Prozent) zufrieden. Im ländlichen Raum dagegen sind 60 Prozent mit der Anbindung.

