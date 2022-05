Die Ärzte sind wieder auf Tour: Umjubeltes Konzert

Nach zwei Jahren Pandemie-Pausen touren Die Ärzte wieder. Zunächst geht es durch Locations in der Hauptstadt.

Mit einem frenetisch gefeierten Konzert hat sich die Berliner Band Die Ärzte ("Noise") nach einer Corona-Pause auf der Bühne zurückgemeldet.

Im ausverkauften "Schokoladen" starteten Schlagzeuger Bela B (59), Gitarrist Farin Urlaub (58) und Bassist Rodrigo González (53) am Samstagabend zunächst ihre "Berlin Tour MMXXII" durch Clubs der Hauptstadt. Die Konzerte sind ein Vorgeschmack auf die im Juni beginnende Stadiontour mit 20 Auftritten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Im vergangenen Jahr musste die als Punkrocker bekannt gewordene Band noch coronabedingt eine ausverkaufte Tour zunächst verschieben und schließlich ganz absagen.

Während des zweieinhalbstündigen Konzertes griff die selbst ernannte "beste Band der Welt" viel auf Material der jüngsten Alben "Hell" und "Dunkel" zurück, die beide in der Corona-Zeit entstanden und jeweils auf Platz eins der Charts landeten. Die Alben markieren auch das Ende langer Krisenjahren der Band mit vielen Gerüchten um eine erneute Trennung. Daneben gab es zahlreiche ältere Songs aus der inzwischen 40-jährigen Bandgeschichte wie "Junge", "Wie am ersten Tag" oder "Wie es geht". Auf Mega-Hits wie "Westerland" oder "Schrei nach Liebe" mussten die gerade mal 120 Fans in dem sehr kleinen Club vergeblich warten.

Die Berlin-Tour mit 13 Konzerten in kleinen Clubs, Hallen sowie auf Open-Air-Bühnen ist nach der für viele Clubs harten Pandemiephase auch als Unterstützung gedacht für die Szene, in der die Berliner Band bekannt und groß geworden ist.

