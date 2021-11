"Die Bergretter", Staffel 13, läuft ab heute im ZDF. Infos zu den neuen Folgen 2021, Sendeterminen, Schauspielern, Drehorte und Mediathek-Ausstrahlung hier.

18.11.2021 | Stand: 08:42 Uhr

Im ZDF startet heute am 18.November 2021 Staffel 13 der beliebten TV-Serie "Die Bergretter". Die neuen Folgen versprechen den Zuschauern wieder waghalsige Hubschraubereinsätze und große Gefühle vor malerischer Kulisse in den Alpen mit dem beliebten Schauspieler Sebastian Ströbel.

Hier bekommen Sie alle Informationen zur neuen "Die Bergretter"-Staffel 2021 - Ausstrahlung, Start, Sendetermine, Schauspieler, Drehorte und ZDF-Mediathek.

Wann laufen 2021 die neuen Folgen von "Die Bergretter"?

Am 18. November 2021 zeigt das ZDF die erste Folge der "Die Bergretter"-Staffel 13 im TV-Programm. Folge 1 trägt den Titel "Keine Lügen mehr" und läuft um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit.

Acht Folgen soll es in der 13. Staffel geben, jeweils wöchentlich am Donnerstagabend.

"Die Bergretter"-Schauspieler: Diese Besetzung ist wieder dabei

Auch in den neuen Folgen können sich die Serienfans auf altbekannte Gesichter im Team der "Bergrettung Ramsau" freuen. Schauspieler Sebastian Ströbel spielt wieder Markus Kofler, den Leiter der Mannschaft.

Sebastian Ströbel spielt "Markus Kofler"

Luise Bähr spielt "Katharina Strasser"

Robert Lohr spielt "Michael Dörfler"

Ferdinand Seebacher spielt "Simon Plattner"

Michael Pascher spielt "Rudi"

Heinz Marecek spielt "Franz Marthaler"

Maxi Warwel spielt "Jessika Pollath"

Michael König spielt "Peter Herbrechter"

Stefanie von Poser spielt "Emilie Hofer"

"Die Bergretter"-Sendetermine: Wann laufen die neuen Folgen?

Lesen Sie auch

Staffel 13 der TV-Serie im ZDF Glück und Drama in den Alpen - "Die Bergretter" sind zurück

No post found.

Nach dem Start am 18. November sind bislang drei weitere Folgen den 13. Staffel mit Titel bestätigt:

Folge 2: "Vierzehn Stufen": Donnerstag, 25. November 2021, 20.15 Uhr

Folge 3: "Klang der Erinnerung": Donnerstag, 2. Dezember 2021, 20.15 Uhr

Folge 4: "Verbrannte Erde": Donnerstag, 9. Dezember 2021, 20.15 Uhr

Laufen die neuen Folgen von "Die Bergretter" in der ZDF-Mediathek?

Ja. Wer am Donnerstagabend nicht "Die Bergretter" im TV sehen kann, kann sich die neue Staffel auch in der ZDF-Mediathek anschauen. Die aktuelle Folge gibt es dort jeweils schon genau eine Woche vor der Fernseh-Ausstrahlung kostenlos im Stream.

"Die Bergretter"-Handlung: Darum geht es in Staffel 13

In den neuen Folgen stellen sich die Bergretter Markus Kofler und Katharina Strasser die Frage, ob sie ein gemeinsames Kind wollen. Doch dieses Thema führt zu Komplikationen in ihrer Beziehung. Laut Pressemeldung des ZDF soll es auch im Privatleben der anderen Bergretter Turbulenzen geben. Ansonsten setzt der TV-Quotenrenner auf Altbewährtes: waghalsige und zugespitzte Rettungsaktionen des "Bergretter"-Teams, rasante Hubschrauber-Einsätze, Action und Unterhaltung.

"Die Bergretter"-Drehorte: Wo wurden die neuen Folgen gedreht?

Auch die neuen Folgen wurden in Ramsau am Dachstein in Österreich und am Kaunertaler Gletscher gedreht. Produziert werden "Die Bergretter" von der "ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH".

No post found.