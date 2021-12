Die Geminiden sind da: Heute erwartet uns eine Sternschnuppen-Nacht

Die Geminiden sind da: Heute Nacht erleben wir - gutes Wetter vorausgesetzt - eine beeindruckende Sternschnuppen-Nacht.

13.12.2021 | Stand: 21:23 Uhr

Sternschnuppen im Dezember 2021: Schaulustige haben aktuell bei klarem Nachthimmel wieder die Chance auf ein funkelndes Spektakel. Denn die Geminiden flitzen über den Himmel - und heute Nacht sind es richtig viele.

Die Geminiden-Sternschnuppen sind nach dem lateinischen Namen des Sternbilds Zwillinge benannt.

Höhepunkt der Geminiden wird heute in der Nacht von Montag, 13. Dezember, auf Dienstag, 14. Dezember, sein.

Schon seit dem Wochenende vor Nikolaus waren die Sternschnuppen am Himmel zu sehen.

Wer das Spektakel beobachten möchte, muss der Vereinigung der Sternfreunde zufolge am Abend seinen Blick nach Osten richten. Das Sternbild Zwillinge - aus dem die Geminiden zu entspringen scheinen - werde im Laufe der Nacht dann über den Süden und am Morgen im Nordwesten stehen. Die Zwillinge gehen nach Angaben der Vereinigung bereits in den Abendstunden am Osthimmel auf, daher sei die ganze Nacht über mit Sternschnuppen zu rechnen.

"Mit 150 Meteoren pro Stunde gelten die Geminiden als reichster Strom des Jahres", sagt Sven Melchert, Vorsitzender der Vereinigung der Sternfreunde. Ein Problem gibt es allerdings, wenn man die Sternschnuppen im Dezember 2021 sehen will. Der zunehmende Mond geht erst nach Mitternacht unter, so dass am Morgen des 14. Dezembers die meisten der verglühenden Meteore zu sehen sein werden, wenn denn das Wetter mitspielt.

Zumindest im Allgäu dürfte das der Fall sein. In der Sternschnuppennacht heute soll der Himmel vielerorts klar und wolkenfrei sein.

Sternschnuppen im Dezember: Wo sehe ich dioe Geminiden?

Dass die Meteore dem Sternbild Zwillinge entspringen, ist den Sternfreunden zufolge natürlich nur ein perspektivischer Effekt. Der Grund für ihr Auftreten sei, dass die Erde eine kosmische Staubwolke durchquere. Diese stamme vermutlich von dem Kleinplaneten Phaethon, der möglicherweise zerbrochen sei und Trümmerteile hinterlassen habe. Beim Eindringen in die Erdatmosphäre verglühen diese dann und sind als Sternschnuppen am Himmel zu sehen.

Vergangenes Jahr hatten Himmelgucker auf der Jagd nach den Geminiden sogar Glück mit dem Wetter. Besonders eindrucksvoll geriet die Sternschnuppen-Nacht bei klarem Himmel im südlichen Oberbayern, etwa in Münsing am Starnberger See, in Kochel am See (Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen), aber auch im Ostallgäu.

Eine Gefahr für die Erde geht von den Geminiden nicht aus.