Die Met-Gala hat 2021 wieder in New York stattgefunden - darunter mit Stars wie Jennifer Lopez und Rihanna. Die Outfits des Abends.

14.09.2021 | Stand: 12:27 Uhr

Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer hat das schrillste Outfit im ganzen Land? Dutzende Stars haben bei der Met-Gala am New Yorker Metropolitan Museum am Montagabend die Eröffnung der Ausstellung - "In America: A Lexicon of Fashion". gefeiert. Und dabei ihre schönsten und verrücktesten Outfits auf dem roten Teppich präsentiert.

Bilderstrecke

Die schrillsten Outfits der Met-Gala 2021 in New York