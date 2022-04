Helfer stirbt bei Aufbau von Osterfeuer - sieben Schwerverletzte

Im nordhessischen Diemelsee ist am Samstag ein 31-Jähriger beim Aufbau eines Osterfeuers ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden schwer verletzt.

17.04.2022 | Stand: 08:06 Uhr

Beim Aufbau eines Osterfeuers im nordhessischen Diemelsee ist am Karsamstag ein 31-Jähriger ums Leben gekommen. Zudem wurden sieben Männer schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die bereits aufgeschichtete Holzkonstruktion sei zusammengebrochen, mehrere Personen seien darunter geraten. Der 31-Jährige sei trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unglücksort gestorben, teilte die Polizei mit. Die anderen Männer im Alter zwischen 15 und 27 Jahren seien teils erheblich verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden.

Die Unfallstelle in Diemelsee-Wirmighausen wurde weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Waldeck Frankenberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

