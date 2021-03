Dieser Drohnenflug durchs Bowlingcenter fasziniert die Welt

Der Clip dauert keine eineinhalb Minuten - doch er fasziniert Hunderttausende: Ein spektakulärer Drohnenflug durch ein Bowlingcenter ist zum Web-Hit geworden.

13.03.2021 | Stand: 20:08 Uhr

Der Clip dauert 1.27 Minuten - und er geht viral um die Welt: Ein junger Drohnenpilot zeigt in dem faszinierenden Clip „Right Up Our Alley“, was mit man viel Können und einem ausgefeilten Drehbuch heutzutage machen kann.

In einer durchgehenden Aufnahme ohne Schnitte fliegt der 25-jährige Jay Christensen seine Drohne quer durch das Bowlingcenter „Bryant Lake Bowl & Theater“ in Minneapolis. Das Fluggerät rast dabei durch engste Lücken und Durchreichen, nah an Menschen vorbei, zwischen den Beinen eines Besuchers hindurch, über eine Bar und durch Hinterräume.

Im spektakulären Finale crasht die Drohne die Pins am Ende einer der Bowlingbahnen.

Das faszinierende Video wurde am 8. März 2021 ins Netz gestellt und binnen weniger Tage schon mehr als 1,2 Millionen-mal aufgerufen.

Drohenvideo aus Bowlingcenter erntet höchste Lob

Hinter dem Clip "Right Up Our Alley" steckt eine Produktionsfirma namens Rally Studios. Wie Brian Heimann von der Firma gegenüber der "New York Times" berichtete, wurde das Video mit einer Drohne aufgenommen, die eigentlich für Rennen gedacht ist. Die jetzige Aufnahme entstand im zehnten Versuch der Macher und sei auch als Werbung gedacht, die Firma sei durch die Corona-Krise in massive Schwierigkeiten geraten.

Lesen Sie auch

Seeg Seeg: Jäger will Drohne aus Stromleitung holen - schwerer Stromschlag

Bowlingcenter dürfen in Minneapolis seit einiger Zeit trotz der Corona-Pandemie wieder öffnen, allerdings mit einer strengen Begrenzung der Besucherzahlen. Auch beim Dreh selbst seien die Corona-Regeln strikt eingehalten worden, betonten die Macher.

Für die Produktionsfirma und den Drohnenpiloten dürfte der Clip tatsächlich beste Werbung sein. Das Video erntet in den sozialen Netzwerken von Youtube über Twitter bis hin zu Facebook höchstes Lob.

Übrigens: Den dramatischen Zusammenstoß mit den Pins am Ende des Clips habe die Drohne überlebt, verrieten die Produzenten.